Una treintena de tractores recorre Valladolid para exigir una PAC para los productores

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Unos treinta tractores, secundados por una caravana de coches haciendo sonar sus cláxones, han recorrido las calles de Valladolid para exigir al Gobierno de la nación una PAC para los agricultores a título principal, precios justos para los productos y Democracia para el campo ¡YA!.

Estas son las principales reivindicaciones de la movilización convocada este jueves, 20 de mayo, por la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) que ha partido a las 11.30 horas del Estadio José Zorrilla para dirigirse primero hasta la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, primero, y a la Delegación del Gobierno, después, a los que han reclamado, que la PAC 2021-2027, "que va a ser mucho más verde, con menos presupuesto y con mayores exigencias para todos los perceptores", de cabida "de una vez por todas" a los verdaderos profesionales del campo, aquellos que cobran más del 50 por ciento de ingresos agrarios.

Así lo ha exigido el presidente de UCCL en Valladolid, Ignacio Arias, antes de iniciar el recorrido con un lamento expreso a que España haya hecho "oídos sordos" a una reivindicación de hace 25 años. Según ha recordado, en la actualidad sólo el 38 por ciento de los perceptores de PAC paga la Seguridad Social Agraria en un nuevo llamamiento a destinar el dinero público a los profesionales del sector "y no a gente jubilada y que se dedica a otra cosa". "Es absolutamente demencial", ha considerado.

Entre los manifestantes, José Antonio Martín González, ganadero de ovino de Montemayor (Valladolid), ha secundado la necesidad de que "se reparta bien el dinero" que llega de la UE para dar posibilidades a los jóvenes ya que, de lo contrario, "esto se acaba", a lo que ha unido los problemas derivados de la falta de precio de los productos agroganaderos.

"Eso nos gustaría, acabar con los que no viven de la tierra, es así de fácil", ha aseverado este ganadero en alusión a los profesionales que pagan la cuota de la Seguridad Social en el régimen especial agrario como ha pedido hoy UCCL en su movilización en Valladolid, como ha pedido también Yara Alonso, viticultora de la zona de Pesquera de Duero, quien, tras siete años en activo, ha exigido que la PAC sea para los verdaderos profesionales.

Los manifestantes han exigido una vez más la convocatoria de elecciones en el campo a nivel nacional y han criticado los retrasos en el cumplimiento de la ley de los sucesivos gobiernos, tanto de PP como de PSOE, a los que ha acusado de "reír las gracias" a las tres organizaciones agrarias con las que negocian los asuntos que competen al campo, como en futuro del lobo.

"Ya vale", ha sentenciado Ignacio Arias, que ha considerado "vergonzosa" la decisión de la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que ha afeado la decisión de prohibir la caza del lobo en España desde el 25 de septiembre cuando se había comprometido a negociar de cero por lo que ha augurado nuevas movilizaciones del sector.

"Es demencial, es de auténtica vergüenza", ha reiterado el dirigente de UCCL que ha lamentado que, mientras una mayoría de comunidades autónomas no quieren la norma nacional, como es el caso de Castilla y León, donde hay 300 manadas de lobos, se de voz a otros territorios, como Ceuta o Canarias, donde la población de cánidos es inexistente. "Es como si Castilla y León opina sobre la pesca en la isla del Hierro", ha ironizado Arias que ha aclarado que aunque los lobos queden "muy bonitos" en los carteles de las administraciones quienes dan de comer a esos animales son los ganaderos "con sus ovejas y con sus vacas".

Arias ha tildado de "auténtica atrocidad" que Castilla y León cuente a día de hoy con 300 manadas de lobos y ha recordado que en Francia se permite la caza por parte del Ejército para que haya un número y un control sobre la fauna desde el convencimiento de que se puede seguir adelante con un "número razonable".

"No puede matarles, no puedes llevar escopeta, ahora se pone impedimentos a los mastines", ha sentenciado Arias que ha cargado contra las tendencias medioambientalistas de personas que "no salen del Campo Grande ni de los jardines de Parquesol" y que sólo salen al campo "los domingos para darse un paseo".

Finalmente, han exigido controles en origen y en frontera para evitar la entrada de productos de fuera de la UE con las materias activas prohibidas en Europa.