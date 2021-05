Vox tilda de "invasión" la entrada de producto hortofrutícola marroquí y critica el "abandono" del Gobierno

El EJIDO (ALMERÍA), 28 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox Rocio de Meer ha calificado de "invasión" la entrada de productos hortofrutícolas de Marruecos en la UE y ha exigido la "suspensión" de los "acuerdos comerciales" con el país alaüí ya que los "agricultores están literalmente arrancando" la cosecha "porque les sale más a cuenta hacer eso que meter su producto en el mercado".

De Meer, quien ha mantenido este viernes una reunión con productores de El Ejido (Almería) junto al portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Sánchez, ha trasladado el apoyo ante el "abandono y el desprecio constante por parte del Gobierno".

Además, se han reunido en el municipio con la Asociación Nacional Sector Primario (Anseprim)para analizar la crisis que atraviesa el campo almeriense.

"España está sufriendo una doble invasión por parte de Marruecos; la que se materializó en la ciudad de Ceuta y la de productos hortofrutícolas, que empobrecen a nuestros agricultores, y que nos sume en una crisis de precios, atrapados por las oligarquías en Bruselas y la clase política española", ha dicho.

La diputada nacional de Vox ha lamemtado que "en la agenda de ningún gobierno" se haya "puesto en marcha una solución definitiva que permita de una vez por todas que los agricultores puedan cobrar sus productos a un precio justo y tener como contraprestación un precio justo".

"Los problemas que arrastra la agricultura en la provincia siguen ausentes de la agenda de ningún Gobierno; los agricultores ya no pueden más porque las cuotas arancelarias no se cumplen y Marruecos sigue invadiendo sin cesar, no solo con avalanchas migratorias y con afrentas sin precedentes sobre nuestra integridad territorial, sino sobre nuestro mercado agrícola", ha remarcado.

"JUNTA NO TIENE UNA POSTURA FIRME CONTRA EL REETIQUETADO"

Alonso ha indicado, por su parte, que las organizaciones agrarias "temen un nuevo descenso en las exportaciones del tomate español" y ha afirmado que en la pasada campaña agrícola a Marruecos se le permitió vender a la Unión Europea "500.000 toneladas de tomate cuando el contingente preferencial previsto en el Acuerdo de Asociación es de 285.000 toneladas".

"Hemos solicitado desde el Congreso de los Diputados la imposición de sanciones económicas por parte de la Unión Europea y la suspensión de acuerdos comerciales con Marruecos a la vista de la reciente agresión sobre nuestras fronteras", ha afirmado De Meer.

En esta línea, ha precisado que desde Vox exigen "la recuperación y aplicación del Principio de Preferencia Comunitaria en todos aquellos acuerdos que afecten a nuestro país" y sque Europa aplique l"as defensas comerciales apropiadas que defiendan nuestra agricultura, de modo que los precios en campo tengan una rentabilidad digna, estableciendo a los países extracomunitarios cupos de volumen que eviten la sobreoferta y aranceles compensatorios que igualen costes de producción".

Asimismo, Rodrigo Alonso ha exigido, una vez más, controles fitosanitarios e inspecciones contra el fraude del reetiquetado para intentar salvar al sector agrícola.

"El Gobierno de la Junta de Andalucía no garantiza la protección de los productos andaluces frente a los productos de Marruecos al no mostrar una postura férrea contra el reetiquetado, incumpliendo así el acuerdo con Vox", ha concluido.