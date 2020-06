Yllanes "las restricciones a los vehículos diésel en 2025 son la que marca la Ley de Cambio Climático de Baleares"

PALMA DE MALLORCA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha asegurado en el pleno del Parlament de este martes que "las restricciones a vehículos diésel que se aplicarán en 2025 en Baleares son las que marca la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada por la Cámara autonómica".

Según ha expresado el vicepresidente Yllanes en una respuesta al portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa, "aunque no le guste la Ley de Cambio Climático, las restricciones a vehículos diésel en 2025 en Baleares serán los que marca esta ley, aprobada en el Parlament y que, además, es coherente con la ley Estatal acordada en el Consejo de Ministros y los acuerdos de París".

Frente a estas afirmaciones, el diputado 'popular' ha señalado que "la Ley de Cambio Climático acordado en el Consejo de Ministros lo que dice es que las autonomías podrá instar al Gobierno central para promocionar espacios limpios". Además, añadido en sede parlamentaria, "la disposición tercera de la Ley de Cambio Climático de Baleares es inconstitucional".

Por este motivo, ha defendido, "la realidad es que no tomarán ninguna decisión porque no podrán. Ustedes instarán al Estado que es lo que dice el decreto. El Estado les ha engañado, no nos extraña porque siempre les hemos dicho que tomaran políticas de incentivos, no de prohibición".

Finalmente, en su último turno de palabra, Yllanes ha afirmado, "no sé porque nos siguen tratando como una pandilla de iluminados, que no vemos la realidad, se creen que ustedes siempre tienen la verdad, y son los únicos que respetan la constitución". Sin embargo, ha matizado, "la ciudadanía se ha dado cuenta de que este Govern es el que trabaja en un cambio de paradigma".

"El PP continúa en un tiempo que ya ha pasado. Esta Ley de Cambio Climático está bien valorada por los expertos. El Govern seguirá trabajando en este cambio de paradigma", ha concluido.