Agro.- Balfegó culmina con éxito su campaña de pesca de atún rojo en el Mediterráneo

Campaña de pesca de Balfegó - BALFEGÓ

TARRAGONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La flota capitaneada por Balfegó ha dado por finalizada su campaña anual de pesca de atún rojo en el Mediterráneo occidental tras haber completado con éxito el 100% de su cuota asignada: un total de 4.045 toneladas, informa la empresa en un comunicado este miércoles.

Este año la actividad se ha prolongado durante tres semanas, un calendario marcado por una rigurosa gestión meteorológica, que obligó a la flota a mantenerse amarrada y sin actividad operativa durante cuatro jornadas a causa del mal tiempo.

La compañía ha destacado la "aplicación estricta de una estrategia deliberada de pesca selectiva" regida por los estándares de calidad y sostenibilidad de la compañía.

Ha añadido que el objetivo central de la campaña no ha sido la velocidad de extracción, sino la minimización del número de ejemplares capturados mediante la búsqueda exclusiva de piezas adultas de gran tamaño.

El director adjunto de Balfegó, Juan José Navarro, ha subrayado que la empresa busca piezas que "superen holgadamente los 100 kilos", a pesar de que la legislación permite pescar ejemplares de más de 30 kilos.