Agro.- La Generalitat impulsa un plan de restauración marina en Catalunya hasta 2028

La secretaria general del Deoartamento de Agricultura, Cristina Massot, junto a miembros de la dirección general de Política Marítima y Pesca Sostenible y representantes de las entidades científicas participantes en el plan. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha impulsado un Plan Estratégico para la restauración de los ecosistemas marinos de Catalunya (Peremcat) hasta 2028.

El programa, que cuenta con una inversión de más de 3 millones de euros que se desplegarán durante 3 años, se convierte en el primer instrumento integral de planificación y acción para recuperar y mejorar los hábitats marinos del litoral catalán y se anticipa a los planes de restauración previstos por la normativa europea, explica el departamento este lunes en un comunicado.

Para ello, el Peremcat activará la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas marinos, la definición de indicadores y valores de referencia, el análisis de presiones e impactos en estos hábitats y la identificación de zonas prioritarias y técnicas de restauración.

Más adelante, el plan prevé impulsar proyectos de restauración ecológica en hábitats de alto valor ecológico como plantas fanerógamas marinas, fondos coralígenos o rodolitos marinos, y que podrán aplicarse después al conjunto del litoral catalán.

La ejecución y coordinación, por su parte, recae sobre un consorcio de instituciones de restauración y estudio de los fondos marinos y de la Generalitat, a través de la dirección general de Política Marítima y Pesca Sostenible y otras unidades competentes en la gestión del medio marino.