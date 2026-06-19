Agro.- Pescadores catalanes retiran 500.000 litros de basura marítima en 5 años

Un pescador tirando basura marina a un contenedor - GENERALITAT

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pescadores catalanes han retirado más de 500.000 litros de basura marítima en los últimos cinco años en el marco del proyecto Pesca Neta, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado este viernes.

El proyecto ha permitido incrementar el volumen de la basura recogida, que se ha incrementado en un 68% anual entre 2021 y 2025.

La Conselleria ha explicado que el incremento se explica, en parte, por las mejoras incorporadas en la aplicación móvil, que facilita el registro de la basura recuperada y permite una trazabilidad más precisa de la actividad que desarrollan los pescadores.

En 2025, los pescadores dedicaron 2.849 horas a la retirada y clasificación de basura marina durante su actividad, y la participación aumentó hasta 165 embarcaciones.

El programa establece un sistema organizado de recogida y la Conselleria destina un millón de euros anuales a la iniciativa, que se distribuye entre las federaciones de cofradías participantes.