La Comunidad Valenciana destina más de 1,2 millones en ayudas directas a las Cofradías de Pescadores

Archivo - Pescadores valencianos - ECOALF Y ECOEMBES - Archivo

VALENCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto por el que se establecen las bases reguladoras y la concesión de ayudas directas por parte de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, por valor de 1.250.000 euros a las Cofradías de Pescadores y sus Federaciones, con el objeto de mejorar la vertebración del sector pesquero de la Comunidad Valenciana.

Al respecto, el portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha explciado que estas subvenciones contribuirán a financiar gastos relacionados con labores de asesoramiento, consulta y colaboración con la administración, así como actuaciones destinadas a la promoción de la pesca marítima, la defensa de los intereses del sector y la participación de las cofradías en los procesos participativos vinculados al ámbito pesquero y marino que afecten el sector de la pesca marítima durante el ejercicio 2026.

"En un contexto marcado por las crecientes dificultades que atraviesa el sector pesquero, con una reducción continuada del número de embarcaciones y de las capturas desembarcadas, las cofradías de pescadores desempeñan un papel fundamental para garantizar la defensa y promoción de la actividad pesquera", ha destacado Barrachina, que ha apuntado que estas entidades "actúan además como interlocutores esenciales en los procesos participativos relacionados con la pesca marítima y el ámbito marino, desarrollando funciones clave de apoyo al sector".

Entre sus principales tareas destacan la elaboración de estadísticas pesqueras, el asesoramiento a la administración y a los profesionales del mar, la colaboración en la gestión de permisos y paradas temporales, la participación en la gestión de reservas marinas y, especialmente, la administración de las lonjas pesqueras como centros autorizados para la primera venta.

En este sentido, la Generalitat considera "imprescindible" sostener la actividad de estas entidades mediante ayudas directas, debido a la importancia social y económica que tienen para el sector y para las localidades costeras, así como para asegurar "la continuidad de la gestión de las lonjas pesqueras y el apoyo diario a los profesionales de la pesca".