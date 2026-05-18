El Gobierno de Canarias convoca subvenciones por 1,6 millones para cofradías de pescadores

Barco de pesca - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha convocado subvenciones a las cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar, destinadas a afrontar gastos corrientes de funcionamiento, con una dotación económica de 1,19 millones de euros, y a financiar proyectos de inversiones de equipamiento, con una cuantía de 418.923 euros.

Así, ambas líneas suman 1.608.923 euros, recoge una nota de la Consejería.

Estas ayudas, financiadas con fondos propios de la comunidad autónoma, tienen el objetivo de impulsar la mejora de los activos de estas entidades y, como comentó el consejero del área, Narvay Quintero, permiten sufragar diversas actividades y gastos relacionados con el funcionamiento, gestión y mejora de la profesionalización.

"Cofradías, federaciones y cooperativas desempeñan un papel fundamental en la representación y defensa de los intereses económicos, sociales y corporativos del sector, por lo que consideramos necesario respaldar su labor para asegurar la continuidad de la actividad pesquera, contribuir en su fortalecimiento y promover el asociacionismo", agregó.

Por su parte, el director general de Pesca, Esteban Reyes, explicó que "en la convocatoria del pasado año, el elevado volumen de solicitudes presentadas para la línea de inversiones en equipamiento llevó al Gobierno de Canarias a incrementar la dotación presupuestaria hasta los 590.204,75 euros, con el fin de dar una respuesta más amplia al sector y ofrecer mayores garantías a las entidades beneficiarias".

En este sentido, Reyes señaló que "la voluntad de la Consejería es mantener esa misma línea de apoyo", por lo que una vez se conozcan las solicitudes presentadas en esta convocatoria, se estudiará la posibilidad de "ampliar el crédito disponible para alcanzar al mayor número posible de cofradías, federaciones y cooperativas".

La ayuda para gastos corrientes comprende los derivados del suministro eléctrico, el agua, la compra de material fungible de oficina, la contratación de seguros obligatorios y la adopción de medidas recogidas en el plan de prevención de riesgos laborales y de seguridad e higiene en el trabajo, así como desembolsos relativos a la gestión administrativa o técnica, u otros vinculados al desarrollo de actividades profesionales, como asesoría laboral, fiscal y servicios de abogacía.

Por otro lado, la medida de equipamiento da cobertura a inversiones en bienes muebles, adecuación de instalaciones de primera venta, equipos informáticos, elementos de transporte de productos pesqueros o la mejora de los equipamientos sociales de las entidades.

Las personas interesadas en acogerse a estas líneas disponen hasta el 30 de mayo para presentar su solicitud.