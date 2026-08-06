El Gobierno canario concede más de 7 millones en ayudas del Poseican-Pesca para compensar los sobrecostes

Archivo - Varios barcos de pesca, - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha resuelto la convocatoria de las subvenciones destinadas a compensar, para la campaña 2024, los costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos de la pesca y de la acuicultura del Archipiélago, relativas al Programa Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Poseican-Pesca Fempa).

En total, el importe a abonar asciende a 7.099.785,99 euros, lo que supone un incremento del 15,58%, equivalente a 956.931,69 euros, con respecto a la convocatoria anterior debido a la modificación de las bases de esta, que han supuesto el aumento presupuestario de diez submedidas de este programa.

Estas ayudas tienen como finalidad compensar los sobrecostes derivados de la condición de Canarias como Región Ultraperiférica, favoreciendo que las empresas y profesionales del sector puedan competir en condiciones de igualdad con los operadores del resto de la Unión Europea, según recuerda el departamento regional en una nota.

MÁS DE 120 SOLICITUDES

La convocatoria, correspondiente a la campaña 2024, recibió 122 solicitudes, que suman más de 21.000 toneladas de productos pesqueros y acuícolas. De este total, las subvenciones compensan la producción de 20.568 toneladas de producción que cumplían los requisitos establecidos en la convocatoria, lo que beneficia tanto a la producción como a la comercialización de productos de la acuicultura, la pesca industrial y la pesca artesanal.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha recordado que estas medidas constituyen un "instrumento fundamental" para garantizar la competitividad de un sector estratégico para Canarias, compensando los costes adicionales que soportan nuestros profesionales por la lejanía y la fragmentación territorial propias de una región ultraperiférica.

Además, ha recordado que el último pago efectuado en la pasada legislatura por el anterior equipo de gobierno correspondía a la campaña 2020. Desde entonces, los miembros del actual departamento han resuelto las convocatorias de 2021, 2022, 2023 y 2024 de este plan.

Ha destacado la importancia de la modificación realizada sobre las bases reguladoras, que permitirían adaptar los importes de compensación a la coyuntura y las necesidades reales del sector y optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

En este sentido, ha subrayado el apoyo dirigido al sector de la pesca artesanal, que se amplía en un 20,3% y permite destinar más de 1,6 millones de euros a una actividad profundamente vinculada a la actividad económica y social de las islas, a sus tradiciones y a la esencia de sus municipios marineros.

INCREMENTOS DE CUANTÍAS

Concretamente, advierten, este incremento afecta a diez submedidas relacionadas con actuaciones acuícolas, de pesca artesanal e industrial. Así, por un lado, para la producción de la pesca artesanal -submedida C1- se ha incrementado el importe en un 124,2%, lo que convierte a esta actuación en la más reforzada tras esta variación.

Asimismo, la cuantía destinada a la comercialización interinsular de la pesca artesanal de Canarias -C2- ha aumentado un 7,3%; a la comercialización por vía marítima en fresco fuera de las Islas de productos de la pesca artesanal -C3-, un 9,3%; a la comercialización por vía marítima en congelado fuera del Archipiélago de productos de la pesca artesanal -C4-, un 6,2%; y a la comercialización por vía aérea fuera de Canarias de productos de la pesca artesanal -C5-, un 9,5%.

Por otra parte, la financiación dedicada a la producción, cría y cultivo de los productos acuícolas -A1- ha aumentado en un 11,6%; a la comercialización por vía marítima fuera de Canarias de los productos de la acuicultura -A2-, un 9,3%; y a la comercialización por vía aérea fuera de las islas de los productos de la acuicultura -A3-, se destinará un 9,5% más.

Finalmente, la producción de la pesca industrial -B1- casi duplica el presupuesto original con una mejora del 96%. Además, a la comercialización de la pesca industrial fuera de Canarias -B2- se le aplica también una mejora del 6,25% respecto al valor inicial.