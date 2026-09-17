Los pescadores de Baleares alertan de que el encarecimiento del combustible deja el sector "al límite"

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PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Balear de Cofradías de Pescadores (FBCP) ha alertado de que el encarecimiento de los precios del gasóleo profesional pesquero "compromete gravemente" la viabilidad económica de las embarcaciones del archipiélago.

La entidad ha advertido este jueves en un comunicado que desde finales de junio el precio del combustible ha experimentado un "crecimiento sostenido" y esta semana se ha situado en 1,4 euros por litro.

Estas cifras, añade la FBCP, representan un encarecimiento "significativo" respecto a los meses anteriores, cuando el coste por litro "permitía un margen de explotación mínimo" para las embarcaciones de las cofradías del archipiélago.

El presidente de la FBCP, Domingo Bonnín, ha reconocido a las administraciones públicas las ayudas que se han destinado al sector, pese a advertir que, debido a los precios actuales del carburante, estas medidas resultan "todavía insuficientes" para hacer frente a unos costes de explotación "claramente desbordados".

En este sentido, la federación ha señalado que el gasóleo supone actualmente "más del 50%" de los gastos operativos directos de una embarcación. También ha lamentado que "la imposibilidad" de repercutir este incremento en el precio final del pescado en la subasta hace que muchos marineros se sitúen "en el límite" de trabajar a pérdidas.

La FBCP ha llamado a "continuar el diálogo" con las instituciones para encontrar mecanismos de compensación, revisar las herramientas de soporte vigentes o crear nuevas exenciones fiscales que "permitan garantizar la sostenibilidad" del sector pesquero balear.