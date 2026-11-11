Los pescadores de Cantabria faenan como un día "normal" y el Puerto de Santander no registra incidencias

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SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pescadores de Cantabria están faenando este miércoles como "un día normal". La convocatoria de huelga general no ha variado el ritmo habitual en la actividad del sector.

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, Sergio Valle, que ha afirmado que las flotas de la región no han secundado la convocatoria y las que aún no han salido a trabajar, lo harán al mediodía, cuando suba la marea.

Por su parte, los barcos que salieron ayer a pescar han regresado hoy a puerto y han podido vender sus capturas en las lonjas.

Además, Valle ha confirmado la ausencia de incidentes en el sector en lo que va de jornada.

Por su parte, fuente de la Autoridad Portuaria de Santander han informado a esta agencia que la jornada de mañana ha transcurrido "sin incidencias".