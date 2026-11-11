Seguimiento desigual de la jornada de huelga en la flota gallega

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A CORUÑA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La flota pesquera gallega ha vivido esta jornada de huelga general de forma desigual con barcos que han salido a faenar y otros que se han quedado en tierra, tras acuerdo a este respecto en el caso de algunas cofradías.

Así desde la Cofradía de Burela, consultados por Europa Press, han señalado que "salieron igual" a faenar mientras que desde la de Noia han precisado que "se decidió" no hacerlo.

Desde la de A Coruña, han confirmado que en el caso de los percebeiros algunos salieron igualmente a trabajar. En Arcade (Pontevedra) no salieron mientras que desde la lonja de A Illa de Arousa confirman que "salió poca gente".

"Llegaron doce personas cuando normalmente a estas horas ya tiene que haber 30 ó 40, aunque también influye el tiempo", han precisado sobre la situación a media mañana. En el caso de Lourizán, han ratificado que "salieron con normalidad todos".