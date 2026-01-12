Agricultores y ganaderos gallegos se movilizan contra Mercosur y para exigir un "comercio justo"

A CORUÑA/LUGO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos gallegos han secundado este lunes una nueva movilización en Galicia, con protestas en las ciudades de A Coruña y Lugo -- en esta última con presencia también de tractores -- para expresar su rechazo a la firma del acuerdo de comercio libre entre la UE y Mercosur y para exigir un "comercio justo".

"Vuestra firma, nuestra ruina" o "Mercosur hambre para el norte y hambre para el sur" han sido algunos de los lemas que han coreado el más de centenar de asistentes a la protesta convocada en la ciudad herculina, ante la Delegación del Gobierno en Galicia, por el Sindicato Labrego Galego.

Con productos del campo en cajas y haciendo sonar cencerros, han demandado apoyo para este colectivo por parte de Xunta y Gobierno central. En declaraciones a Europa Press, María Ferreiro, secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego (SLG), ha asegurado que el citado acuerdo "es muy negativo para el sector porque permitiría que entraran cantidades muy elevadas de productos" lo que supondría, ha añadido, una bajada en los precios que perciben por su actividad.

"Un acuerdo que deja totalmente vendidas a las producciones gallegas por unas políticas que favorecen el beneficio de cuatro o cinco empresas", ha sentenciado, a su vez, Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical del SLG, que ha pedido que no se venda "nuestra soberanía alimentaria".

Mientras, en esta jornada Agromuralla y la asociación Gandeiros Galegos da Suprema han salidado a la calles de Lugo para movilizarse entre la sede de la Xunta en la Ronda da Muralla y la Subdelegación del Gobierno, donde terminará la protesta. En torno a cien tractores han desplazado a la ciudad los convocantes, con presencia, además, de varios cientos de personas en línea con las movilizaciones secundadas en las últimas semanas en Ourense.