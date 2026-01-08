Agro.- Los agricultores catalanes cortan la A-2 en Bell-lloc y la N-230 en Pont de Suert (Lleida)

LLEIDA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores catalanes han cortado la N-230 en Pont de Suert y la A-2 en Bell-lloc d'Urgell (Lleida) desde este jueves a las 10.40 horas en apoyo a las concentraciones de sus compañeros franceses, que cortan la frontera entre Francia y España a través de la A9 desde la madrugada de este jueves.

A raíz del corte se acumulan 1,5 kilómetros de colas en la A-2 y 1 kilómetro en la N-230, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Siguen cortadas la AP-7 entre Figueres y Vilademuls (Girona); la N-II de Bàscara a Pontós (Girona); la T-11 en Tarragona y un carril de la A-27 en Tarragona, estas dos últimas en vías de acceso al Puerto de Tarragona, en manifestaciones reivindicadas por la organización Revolta Pagesa.