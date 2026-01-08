Agro.- Campesinos en el bloqueo del Port de Tarragona: "Pedimos que el Govern se ponga de nuestra parte"

Los campesinos que bloquean el acceso al Port de Tarragona, en una asamblea abierta. - EUROPA PRESS

TARRAGONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los campesinos que cortan desde las diez de la mañana de este jueves el acceso por carretera al Port de Tarragona han reclamado al Govern de la Generalitat que dé apoyo al sector en Catalunya ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur: "Pedimos que el Govern se ponga de nuestra parte".

El delegado en el Camp de Tarragona del Gremi de la Pagesia Catalana, Ramón Rojo, ha argumentado en declaraciones a los medios tras la asamblea de los campesinos movilizados en Tarragona que cuando en el Port empiece a entrar todo tipo de producto agrario, el sector en Catalunya se "hundirá rápidamente".

"Sudamérica tiene capacidad para producir diez veces más que nosotros, a una cuarta parte del precio", ha sostenido Rojo, y por ello, creen que el ejecutivo catalán tiene que dar apoyo al sector y no a los grandes tenedores de la región que abarcaría el acuerdo comunitario con Mercosur.

Ha explicado que el objetivo es reunirse con los miembros del Govern en las mismas movilizaciones porque creen que "tienen que ser ellos los que vengan a reconocer al sector", y han detallado que entre las peticiones están el rechazo al acuerdo de Mercosur y que el Ejecutivo de Salvador Illa presione al Gobierno para que este, a su vez, haga lo mismo en la Unión Europea.

3 HORAS DE BLOQUEO

Durante las tres primeras horas del bloqueo, los campesinos han acordado con los Mossos d'Esquadra permitir el acceso únicamente a los camiones que se dirigen a la industria química por las necesidades y la peligrosidad de la propia industria.

En un comunicado, la Autoridad Portuaria ha cifrado en un 44,25% la reducción del número de camiones que han entrado o salido del recinto respecto al mismo día y la misma franja horaria del año pasado.

En concreto, 566 camiones han entrado desde las 5 hasta las 12 horas --972 el mismo día en 2025-- y 468 han salido del recinto portuario en la misma franja horaria --883 el año pasado--.

El Sistema de Entrega de Agroalimentarios ha registrado este jueves 124 cargas de cereales del almacén a un camión hasta las 12 horas, mientras que en 2025 la cifra era de 687, lo cual supone una disminución del 82% en las entregas de cereales.

LOS CAMPESINOS PROTESTAN

Los campesinos han desplegado en la protesta barbacoas y mesas, en las que se reúnen durante las horas que dura el corte, y algunos de ellos también llevan tiendas de campaña con las que pretenden mantener el bloqueo esta noche.

Uno de ellos, Egoitz García, ha incidido en que el acuerdo comercial con Mercosur amenaza por los precios competitivos de los productos que se importarían al no tener que pasar los controles de calidad que exige la producción en Europa.

"No podremos competir con ellos. Tenemos muchas cosas prohibidas como antibióticos, que ellos pueden usar como si fueran caramelos", ha aseverado.