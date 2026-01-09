Agro.- Ordeig asegura que el campo catalán es competitivo "si se hace con las reglas claras"

Momento de la reunión. - GENERALITAT

TARRAGONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado que el sector primario catalán no debe preocuparse para ser competitivo con los países del Mercosur "si se hace con las reglas claras y se hace con igualdad de oportunidades".

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa antes de reunirse con los representantes de Revolta Pagesa, que desde este jueves mantiene cortadas cinco vías para protestar contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur que ha sido aprobado este viernes por parte de las instituciones comunitarias.

Ordeig ha reclamado que los acuerdos comerciales se hagan con "garantías de salvaguarda, cláusulas espejo y controles fronterizos", y ha subrayado que no se puedan importar productos que no sigan los mismos controles y limitaciones que tienen los productos europeos.

"No queremos que ni un joven agricultor tenga que dejarlo, no queremos que ninguna explotación no se gane la vida", ha subrayado el conseller.

En todo caso, ha recordado que Catalunya es un país exportador por lo que "quien más gana de los acuerdos comerciales es Catalunya", que cuenta con un superávit comercial del 105%.

PROTESTAS

Ordeig ha pedido a los ganaderos concentrados que permitan el paso a camiones que lleven pienso para las granjas desde el Port de Tarragona --bloqueado desde este jueves--, para recuperar la logística de este producto tras las fiestas.

Por ello, ha instado a los manifestantes a encontrar una salida "dialogada y consensuada, y que permita al país seguir avanzando", aunque ha dicho que hasta ahora las protestas han ido bien, en sus palabras.

"Pediría, por favor, que pudiésemos encontrar una solución pactada para poder levantar los cortes de carreteras o los accesos al Port de Tarragona", ha dicho, ya que si los cortes se mantienen, según él, puede haber un perjuicio económico muy grande.