Agro.- Ordeig defiende adaptar la política común agraria y pesquera a la realidad mediterránea

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig - GENERALITAT

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha defendido hacer cambios en las políticas comunes agrarias y pesqueras para adaptarlas a la realidad mediterránea, informa el Departamento en un comunicado este miércoles.

Lo ha hecho en un viaje a Bruselas (Bélgica) para realizar una exposición en defensa del modelo de pesca costera del litoral catalán, realizado en la Delegación del Govern en la ciudad.

Ha dicho que la política pesquera "requiere ajustes para cumplir plenamente sus objetivos", y ha señalado que un reglamento ómnibus permitiría adaptar varias normativas con más agilidad.

El conseller ha dicho que este cambio "no debilitaría" la política común, sino que mejoraría su eficacia y el cumplimiento de las normas.

Ordeig también ha planteado la definición de esfuerzo pesquero basada en la potencia instalada de los barcos, ya que los sistemas actuales ya permiten controlar la actividad real con precisión.