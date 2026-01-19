Agro.- Pescadores de Barcelona dicen que la nueva normativa es de "imposible cumplimiento"

Concentración de pescadores en huelga en Barcelona - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

Un centenar se concentra en la lonja del Puerto BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de pescadores que operan en el Puerto de Barcelona se han concentrado este lunes en la lonja barcelonesa durante la jornada de huelga del sector y han lamentado que la normativa actual es de "imposible cumplimiento".

Lo ha dicho el gerente de la Confraria de Pescadors de Barcelona, Javier Carrasco, durante la lectura de un manifiesto, en el que han alertado de que el actual es "un punto de no retorno" y que el sector no puede aceptar más normas que, en sus palabras, no se ajustan a la realidad.

Ha añadido que la pesca catalana es costera litoral y que no se puede equiparar a la pesca industrial, y ha reclamado a las administraciones su apoyo al sector.

Los pescadores han lamentado el "desaguisado" con la normativa comunitaria en los últimos años y la aplicación que hace el Gobierno, y han recordado que la flota pesquera catalana se ha reducido a la mitad en los últimos años.

Los concentrados han mostrado pancartas con mensajes como 'Somos pescadores, no criminales' o 'Nos están empujando al cierre', entre otros, y han gritado "la pesca unida jamás será vencida".

Con este paro, se adhieren a la movilización de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que prevé paralizar la actividad en todos los puertos de España ante el nuevo reglamento que obliga a los barcos a emitir un preaviso de cuatro horas antes de faenar y a notificar una estimación precisa de capturas y peso antes de llegar a puerto.

NUEVA NORMATIVA

Los pescadores han asegurado que es "impossible" cumplir con el preaviso de cuatro horas de entrada a puerto a través de una aplicación telemática.

Han añadido que la obligación de estimar las capturas realizadas puede ser necesario en otros puntos de Europa para establecer medidas de control, pero no en Catalunya.

"En Catalunya nuestro modelo pesquero, se organiza en las cofradías de pescadores, que a su vez son el concesionario de la lonja del pescado, lo que permite que todo el modelo sea tutelado por la Dirección General de Pesca; control de las capturas y de las estadísticas pesqueras", han explicado.

"ESTAMOS AL LÍMITE"

Una de las pescadoras concentradas ha tomado la palabra y ha asegurado que el sector se está viendo afectado por las normativas: "Estamos al limite".

"No podemos más, estamos amarrados, sin salir. Que nos escuchen, que se nos respete, que somos nosotros los que salimos a la mar", ha dicho.

Ha afeado que los pescadores se han ido adaptando a todos los cambios normativos que se han aprobado y ha preguntado: "¿Que más quieren?".