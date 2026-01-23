Agro.- Pimec y Anafric se alían para trasladar demandas del sector ganadero a instituciones europeas

El presidente de Anafric, José Friguls - ANAFRIC

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pimec y la asociación empresarial cárnica Anafric han formalizado una alianza estratégica en el ámbito europeo que permitirá trasladar las demandas del sector ganadero español a las instituciones europeas (Parlamento y Comisión Europea, así como el contacto con los europarlamentarios).

En un comunicado este viernes, Anafric pone en valor que el acuerdo le facilita el acceso a la delegación de Pimec Europa como "plataforma de apoyo y acompañamiento a las asociaciones miembros".

Ha destacado que esta alianza refuerza su "capacidad de representación e incidencia" ante las instituciones europeas y que contribuye a una defensa más eficaz de los intereses de las pymes en el ámbito comunitario, en sus palabras.