Agro.- El tráfico de camiones cae un 69% en el Port de Tarragona por las protestas de agricultores

Imagen de las movilizaciones de los agricultores - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de entrada y salida de camiones a las instalaciones del Port de Tarragona se ha reducido en un 69,4% interanual durante la primera jornada de movilizaciones convocadas este jueves por los agricultores en varios puntos de Catalunya.

A lo largo del día, explica la infraestructura este viernes en un comunicado, un total de 672 camiones entraron al puerto, frente a los 1.918 vehículos que lo hicieron en el mismo día de hace un año, mientras que otros 552 camiones salieron del recinto, muy por debajo de los 2.093 camiones que lo hicieron el año previo.

Asimismo, el Sistema d'Entrega d'Agroalimentaris (SEA) registró el jueves 605 entregas de cereales a los camiones, frente a las 1.112 que se llevaron a cabo hace un año, lo que supone una reducción del 45,5%.

De cara a este viernes, y ante la nueva convocatoria de movilizaciones del sector, el Port de Tarragona ha asegurado que mantendrá activado el plan de autoprotección en fase de alerta, y que comporta un "refuerzo" de la vigilancia a través de una mayor presencia de policía portuaria.

Junto al bloqueo en el acceso al puerto, los agricultores siguen cortando un total de 5 vías en Catalunya, al menos una en cada una de las 4 provincias catalanas desde este viernes a primera hora.