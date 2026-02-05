Agro.- UP pide a partidos catalanes que "no permitan" la aprobación provisional del pacto UE-Mercosur

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esqueadra habla con un agricultor en uno de los accesos a Mercabarna - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Unió de Pagesos ha reclamado por carta a los partidos políticos catalanes que "no permitan" la aplicación provisional del acuerdo de la Unión Europea (UE) con el Mercosur, informa en un comunicado este jueves.

La organización agraria ha afirmado que la Comisión Europea "insiste en su aplicación" pese a que el Parlamento Europeo aprobó el 21 de enero una moción de resolución en la que solicitaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que examine la compatibilidad del tratado con los acuerdos internacionales por defectos jurídicos estructurales.

UP ha pedido a los partidos catalanes que insten al Gobierno español a "posicionarse en contra de cualquier decisión de aplicación provisional del Tratado con el Mercosur", al tiempo que les ha invitado a reunirse con ellos para analizar en profundidad los impactos, en sus palabras.

Entre los sectores más afectados por el acuerdo, el sindicato ha mencionado el arroz, los cítricos, el vacuno de carne, las aves de corral, el porcino y la apicultura, y ha alertado de que la ausencia de cláusulas espejo "genera una competencia desleal y un incentivo para la deslocalización de la producción".

"El campesinado debería competir con importaciones que no están sujetas a los mismos estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal que se exigen a los productores europeos", ha resuelto.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Por otra parte, UP ha criticado las "carencias" que presenta el actual sistema de registro de los productos fitosanitarios permitidos en España, y ha puesto el foco en los efectos de las diferencias de criterio dentro de la UE.

La organización considera que la división de la UE en tres zonas diferenciadas "no ha servido para nada ya que dentro de una misma zona a menudo existen criterios diferentes en cuanto al uso y reconocimiento de productos".

Ha puesto de ejemplo el caso del producto flufenaceto, permitido por la Comisión Europea hasta el 10 de diciembre de 2026 y para el que Francia, Italia y España han fijado fechas diferentes a partir de la cual le dejan de autorizar.

"Estos criterios diferentes provocan una competencia desleal entre productores de diferentes países de dentro de la propia UE, ya que algunos pueden usar productos que otros tienen prohibidos a causa de decisiones arbitrarias de sus Estados", ha concluido UP.