Ava-Asaja considera "decepcionante" el Plan de Fertilizantes de la Comisión Europea

VALENCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) ha remarcado que el Plan de Acción sobre Fertilizantes, que la Comisión Europea presentó ayer, "es decepcionante y no está a la altura de la crisis".

A su entender, "el plan no ofrece ningún alivio inmediato a los agricultores, elude las dos medidas más urgentes --la suspensión del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) sobre fertilizantes y la devolución de los ingresos del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) al sector-- y se queda en declaraciones de intenciones a largo plazo cuando el campo necesita respuestas ahora".

Una delegación de Asaja siguió la presentación del plan desde Estrasburgo, donde se habían concentrado junto a agricultores de toda Europa para trasladar a las instituciones el agotamiento del sector ante una crisis que se agrava semana a semana. Esta protesta se enmarca dentro de la campaña impulsada desde el Copa-Cogeca --la entidad que agrupa a las principales organizaciones agrarias y cooperativas de la UE-- bajo el lema 'Stop Von der Leyen taxes', tal como ha informado la organización agraria en un comunicado.

Copa-Cogeca reiteró que el CBAM --el arancel verde europeo sobre productos importados en función de sus emisiones de CO2-- supondrá un coste de 820 millones de euros en 2026 para el sector, con un impacto acumulado que podría superar los 39.000 millones en siete años, o dicho de otra manera: el 10 por ciento de la PAC.

El plan presentado "ignora" esta realidad, ya que, han remarcado desde Ava-Asaja, "no suspende el CBAM sobre fertilizantes, no devuelve los ingresos del ETS a los agricultores y no contempla nueva financiación adicional".

Los fondos de la PAC ya programados se señalan como única vía de apoyo, a discreción de cada Estado miembro, "lo que está lejos de ser una respuesta coordinada de la UE" y "deja al agricultor a la voluntad nacional de su gobierno".

El vicepresidente de Copa en representación de ASAJA, Pedro Barato, ha afirmado que "ayudar a la industria de fertilizantes nos parece bien, pero la consecuencia tiene que ser directa y llegar al agricultor": "Si no bajan los precios o si no hay una ayuda nítida al productor, no sirve de nada, además de que lo acabarán pagando los consumidores en su cesta de la compra".

En la misma línea, ha alertado de que el cereal español --con los abonos y el gasóleo "casi al doble" desde la guerra en Oriente Medio-- está "al borde de la inviabilidad económica, mientras que los arroceros están afrontando la siembra más cara de la historia".

EXIGENCIAS

Ava-Asaja se suma a su organización nacional Asaja para reclamar a la Comisión Europea y al Consejo que actúen sin más demora con medidas concretas: suspensión inmediata del CBAM sobre fertilizantes, devolución de los ingresos del ETS a los productores, mayor flexibilidad en la Directiva de Nitratos para facilitar el uso del estiércol como fertilizante, y medidas urgentes de liquidez para las explotaciones más expuestas.

La organización también reclama la utilización inmediata de la reserva de crisis de la PAC para determinados cultivos.

Asimismo, Ava-Asaja solicita "de forma inmediata" la suspensión de todos los derechos aduaneros que se aplican sobre los terceros países, incluyendo los que se aplican a Rusia y Bielorrusia. El mensaje desde Estrasburgo es el mismo que el sector agrario lleva trasladando en Valencia, Madrid y Bruselas: "El campo europeo no puede descarbonizarse a base de desindustrializarse, y los agricultores no pueden seguir pagando el coste de políticas que nadie ha evaluado".