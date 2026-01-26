Comunidad Valenciana exige en Bruselas cláusulas de salvaguarda ágiles y efectivas para proteger al campo

La Generalitat reclama en Bruselas cláusulas de salvaguarda ágiles y efectivas para proteger a agricultores y ganaderos - GVA

VALENCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamado en Bruselas la implantación de cláusulas de salvaguarda, controles eficaces en frontera e igualdad de trato en los acuerdos comerciales para proteger a agricultores y ganaderos españoles frente a la competencia desleal de productos procedentes de terceros países.

Tras su participación en el primer Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca del año celebrado en Bruselas, en representación de las comunidades autónomas españolas, Barrachina ha señalado que "el nuevo semestre es una oportunidad para la reconciliación de la Comisión Europea con los agricultores y los ganaderos, que en muchas ocasiones no conocen en profundidad los debates que se producen en Bruselas ni comparten sus finalidades", informa la Generalitat.

El titular de Agricultura ha afirmado que "puede haber una reconciliación si verdaderamente lo que se pretende es garantizar primero cláusulas de salvaguarda, controles eficaces en frontera e igualdad de trato en los estándares, y solo después avanzar en nuevos acuerdos comerciales". A su juicio, "no puede hacerse al revés, aprobando tratados sin garantías reales de control ni mecanismos de defensa".

"El agricultor español cumple las reglas más exigentes del mundo. Lo mínimo es que Europa garantice que quien quiera vender aquí cumpla con las mismas normas", ha subrayado.

Según ha explicado, la posición defendida pasa por un refuerzo integral de los mecanismos de protección del sector agrario europeo, empezando por la aplicación inmediata de cláusulas de salvaguarda cuando se produzcan caídas de precios o situaciones de competencia desleal, incluso cuando el impacto afecte exclusivamente a un Estado miembro o a una región concreta. "No podemos esperar meses a reaccionar cuando el daño ya esté hecho", ha advertido.

Además, ha defendido que estas medidas deben ir acompañadas de límites claros a las importaciones que se beneficien de aranceles reducidos, así como de controles efectivos y homogéneos en frontera: "Sin controles reales, las cláusulas se quedan en papel mojado".

Barrachina ha insistido en la aplicación plena de las cláusulas espejo, de forma que los productos importados cumplan los mismos requisitos medioambientales, sanitarios, de bienestar animal y laborales que se exigen a los productores europeos. "No es proteccionismo; es justicia y sentido común", ha remarcado.

FUTURA PAC

En relación con la futura Política Agraria Común (PAC), ha reclamado un marco con recursos suficientes: "Si somos los que tenemos mayores impedimentos y controles, también debemos tener un resarcimiento económico". Ha defendido así un incremento de recursos en el próximo marco financiero europeo para garantizar la rentabilidad de las explotaciones, la estabilidad del sector y el relevo generacional.

El conseller ha advertido de la necesidad de que la futura PAC post-2027 no diluya ni debilite instrumentos clave para la viabilidad del sector, y ha reclamado garantías suficientes para que medidas como el apoyo a los regadíos no queden en riesgo en el próximo periodo de programación. También ha abogado por que las regiones tengan un papel protagonista en el diseño y aplicación de la política agraria.

"Las comunidades autónomas gestionamos el día a día del campo y conocemos sus problemas reales", ha subrayado, y ha exigido que Europa escuche al territorio si quiere políticas eficaces y un relevo generacional viable en el sector agrario.

FRENTE REGIONAL AGRÍCOLA EUROPEO

Posteriormente, durante un encuentro con el coordinador de la Coalición Agriregions, Malone Rolland, Barrachina ha defendido la consolidación de un frente regional agrícola europeo que impulse una PAC más justa, equilibrada e independiente. En esta reunión, a la que ha asistido la secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europa y las Comunidades Autónomas, Ruth Merino, el conseller ha puesto en valor la contribución específica de la Comunitat Valenciana al debate europeo, destacando su experiencia en agricultura mediterránea sostenible, innovación agroalimentaria y gobernanza regional.

Barrachina ha resaltado el papel de la agricultura mediterránea de alto valor añadido, la relevancia de la gestión eficiente del agua, el uso responsable de los recursos o el papel de la Comunitat en innovación agroalimentaria: "Nuestro territorio puede aportar conocimiento aplicado y soluciones prácticas para avanzar en la modernización y la resiliencia de los sistemas agrarios europeos".

Otro de los ejes abordados ha sido la experiencia de las regiones en gobernanza territorial y gestión de programas de desarrollo rural, con especial referencia a la gestión descentralizada de fondos Feader, el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones, el cooperativismo y las estrategias territoriales. A juicio del conseller, esta experiencia encaja plenamente con la necesidad de una PAC más flexible y adaptada a las necesidades locales, especialmente en los entornos mediterráneos.

Paralelamente, Barrachina ha subrayado el compromiso de la Comunidad con la economía circular y la innovación en la gestión de plagas y enfermedades, así como con el impulso de la agricultura ecológica. Y ha insistido en que las regiones deben tener un papel activo y reconocido en el diseño de las políticas agrarias europeas, ya que son las administraciones más cercanas al territorio y quienes aplican la PAC sobre el terreno.