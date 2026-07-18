La Eurocámara pide endurecer las condiciones para que productos ecológicos importados usen el sello de la UE

Archivo - Vista general del hemiciclo del Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo (Francia) - PHILIPPE STIRNWEISS - Archivo

BRUSELAS/MURCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo ha respaldado este martes una reforma de las normas comunitarias sobre productos ecológicos que endurece las condiciones para que las importaciones de terceros países puedan utilizar el logotipo ecológico de la UE, ampliando las exenciones de certificación para los pequeños productores.

Aprobado por 37 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, el texto plantea exigir, además de la equivalencia con la normativa comunitaria, requisitos adicionales de producción y control para utilizar ese distintivo a productos importandos. También limita al 5% la presencia de ingredientes ecológicos de origen extracomunitario en los alimentos transformados elaborados en la UE que quieran llevar el sello europeo.

La revisión de la normativa llega después de que la Comisión Europea propusiera modificar estas reglas a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de octubre de 2024 sobre el uso de ese logotipo por productos procedentes de terceros países acogidos al actual sistema de reconocimiento de la UE.

La Eurocámara ha fijado así su posición para negociar la versión definitiva de la reforma con el Consejo (Gobiernos), con la previsión de que las nuevas reglas entren en vigor antes de que expire, el 31 de diciembre de este año, el régimen transitorio aplicable a las importaciones de este tipo de productos.

El texto también amplía el margen para que los pequeños operadores que venden productos ecológicos sin envasar directamente al consumidor puedan seguir exentos de la certificación obligatoria. En concreto, eleva el umbral de facturación anual de 20.000 a 25.000 euros y duplica el volumen máximo de ventas permitido, que pasa de 5.000 a 10.000 kilogramos al año.

Según el Parlamento, la revisión responde al incremento de los precios registrado en los últimos años, que había llevado a algunos productores a superar los límites actuales y perder el acceso a esa exención.

La reforma incluye asimismo cambios en las normas aplicables a las instalaciones para aves de engorde y al acceso de los animales al aire libre durante el día, con el objetivo de reducir las cargas administrativas y los costes logísticos para el sector.

EL GOBIERNO REGIONAL LO VE DE "JUSTICIA ELEMENTAL"

El Gobierno de la Región de Murcia ha valorado de forma "muy positiva" el paso dado por la comisión de Agricultura de la Eurocámara para endurecer las exigencias a los productos ecológicos importados de terceros países. Desde el Ejecutivo autonómico han calificado la decisión como una medida de "puro sentido común" y de "justicia elemental" para los productores locales.

A este respecto, la Administración regional ha denunciado que "no es de recibo" que a los agricultores y productores ecológicos murcianos se les exijan los estándares de calidad, sostenibilidad y control "más estrictos del mundo", mientras se permite que productos de fuera de las fronteras comunitarias utilicen el sello de la Unión Europea sin cumplir exactamente "las mismas reglas del juego".

"La Región de Murcia es la huerta de Europa y una potencia indiscutible en agricultura ecológica", han reivindicado desde el Gobierno murciano, tras recordar que el sector lleva años demostrando que "se puede liderar el mercado respetando el medio ambiente". No obstante, han advertido de que para seguir haciéndolo es imprescindible competir en "igualdad de condiciones".

Asimismo, el Ejecutivo regional ha respaldado la necesidad de exigir una equivalencia real y controles adicionales a todas las importaciones extracomunitarias.

Por último, ha defendido la aplicación de un límite "estricto" del 5% a los ingredientes de fuera en los alimentos transformados para blindar la credibilidad de la 'Eurohoja', el sello oficial que garantiza al consumidor que el producto que adquiere es verdaderamente ecológico.