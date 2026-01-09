La industria alimentaria valora el acuerdo UE-Mercosur y reitera la "importancia" de las cláusulas espejo

Archivo - Frutas y verduras - Marian León - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha destacado la "importancia y oportunidad" que supone que Bruselas haya dado este viernes 'luz verde' al acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur.

En concreto, la patronal de la alimentación y bebidas ha reiterado en un comunicado la "importancia" de las cláusulas espejo para que se garanticen los mismos estándares de calidad, seguridad y normativas sanitarias y medioambientales europeas para los productos de los países del Mercosur que lleguen a Europa.

Además, FIAB recuerda que este acuerdo entre ambas dos regiones llega en un momento de tensión geopolítica global en el que la industria española de alimentación y bebidas busca diversificación y nuevos mercados.

La patronal presentó recientemente un estudio sobre Mercosur, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones, la Comisión Europea y la consultora de internacionalización How2go, donde refleja la importancia de este acuerdo con un mercado de 273 millones de consumidores y las oportunidades de exportación que supone para la industria de española de alimentación y bebidas.

En 2024, el valor de las ventas a esta zona sumó los 329 millones de euros, mientras que las importaciones desde Mercosur superaron los 2.200 millones.