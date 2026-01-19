Organizaciones agrarias aragonesas aplazan la tractorada al viernes por respeto a las víctimas de Adamuz

Ana Cabanillas (ARAGA), Ramón Solanilla ( ASAJA), José María Alcubierre (UAGA) y José Manuel Roche (UPA) este lunes en la rueda de prensa para anunciar la movilización del campo aragonés contra Mercosur y la reforma de la PAC - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, Araga, UAGA y UPA llenarán de tractores el centro de Zaragoza el próximo viernes 23 de enero y no este miércoles 21 como habían anunciando en un primer momento atendiendo a los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España y en señal de respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que han fallecido al menos 39 personas y otras 152 han resultado heridas.

El campo aragonés vuelve a movilizarse para mostrar su rechazo al acuerdo de Mercosur, la reforma de la PAC y el marco financiero plurianual, así como para reclamar precios justos en una protesta que marchará a pie hasta las sedes del Departamento de Agricultura y la Delegación del Gobierno de Aragón para que los políticos tomen nota.

Bajo el lema 'Defendamos nuestro campo y vuestra alimentación', las organizaciones agrarias Araga, Asaja, UAGA y UPA se han coordinado para llevar a cabo una gran tractorada a la que instan a sumarse a los ciudadanos y a las organizaciones de consumidores "porque la calidad de los alimentos se va a ver afectada", según han advertido los portavoces de las cuatro entidades en una rueda de prensa convocada este lunes para dar a conocer los detalles la movilización.

Una acción de protesta que se adelanta a las convocadas por las organizaciones nacionales para no interferir en la campaña electoral aragonesa e impedir su "utilización política" y que ahora se reubica en el calendario, en línea con el aplazamiento al viernes del inicio de la campaña electoral en Aragón de cara a las elecciones autonómicas del 8F.

El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, ha lamentado que la agricultura y la ganadería siguen siendo "la gran moneda de cambio" en la negociación de Mercosur, un proceso que, tras más de dos décadas de negociaciones, se ha visto "acelerado" a su juicio por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su guerra arancelaria.

"Los agricultores y los ganaderos vamos a ser los paganos de la firma de este acuerdo, no se están tomando las medidas correctoras adecuadas y no se está contando con el sector", ha criticado sobre un tratado de comercio que se suma a otros problemas del sector como el recorte del 20% que conlleva la reforma de la PAC y el enfoque "finalista" de las ayudas agrarias "que no corresponde con el modelo social y profesional que defendemos desde Aragón y del Estado", ha añadido Alcubierre, que ha agradecido el respaldo mostrado por cooperativas agroalimentarias, talleres, organizaciones de consumidores y de sistemas de riegos y diferentes asociaciones ganaderas.

ADVIERTEN DE LOS RIESGOS PARA LOS CONSUMIDORES

El secretario general de ASAJA, Ramón Solanilla, ha recordado que se cumplen dos años de las movilizaciones llevadas a cabo en todas España y que en ese tiempo se han logrado algunos avances y flexibilizaciones normativas, "positivas, aunque insuficientes", según ha valorado ante la "burocracia asfixiante" impuesta desde Europa, el recorte del 20% del presupuesto y los precios que, ha lamentado, "están llevando a muchas explotaciones a tener que trabajar a pérdidas". A ello se sumarán ahora los "perjuicios" que ocasionará Mercosur.

"Vamos a competir con unos países que su forma de producir es completamente distinta a la que tenemos aquí en la UE. No tenemos ni la misma normativa medioambiental, ni las mismas normativas en fitosanitarios, ni la misma normativa laboral, ni la misma normativa en trazabilidad". Una situación que, ha advertido, "va a poner en peligro" el modelo de explotación familiar agraria de Europa y de Aragón.

Una causa a la que ha animado a sumarse a los consumidores para los que ha reclamado un incremento de los controles de los productos que llegarán a través de Mercosur: "Ahora mismo en Europa se están dando controles al 0,0082% de los productos que entran. Es una verdadera vergüenza, y la Comisión nos dice que van a incrementar un 50% esos controles, o sea, que vamos a pasar a hacer el 0,012% de controles", ha criticado. Además, ha exigido un "etiquetado claro" de los productos que informe de la procedencia de los productos.

En esa línea ha abundado la secretaria general de ARAGA, Ana Cabanillas, que ha expresado un "no rotundo" al acuerdo de Mercosur y a las "mínimas cláusulas salvaguarda" que se quieren aplicar y que, ha avisado, "no van a protegernos de la entrada de productos que cumplan mínimos de sanidad".

De ello ha hecho partícipe a la ciudadanía que todavía no sea conocedora de cómo se va a ver afectada: "Va a entrar cereal, verduras, frutas y carne que son productos elaborados con materias activas y medicamentos que llevan erradicados en Europa décadas debido a los efectos nocivos causados en la población y que van a llenar las estanterías de nuestros supermercados de forma masiva y definitiva", ha alertado.

MENSAJE A LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES

Por su parte, el secretario general de UPA, José Manuel Roche, ha asegurado que "nos sobran los motivos para movilizarnos", tanto por la situación actual del sector como por su futuro, ante el escaso relevo generacional y el cierre diario de explotaciones, puesto que "una persona se retira del sector cada día", según ha detallado.

Roche ha explicado que la estrategia del sector pasa por "movilizarse con mucha contundencia, proponer con audacia y negociar con mucha inteligencia" por lo que presentan "propuestas claras", buscan soluciones a los problemas y desean que la interlocución con las diferentes administraciones sea "fructífera".

El representante de UPA ha reclamado que la agricultura y a la ganadería europeas "regresen al centro de las políticas de la UE", para lo que ha exigido "un presupuesto claro", una PAC que tenga en cuenta a "los verdaderos agricultores y ganaderos, los profesionales; acuerdos comerciales que no se firmen "de espaldas al sector" y que cuenten con evaluaciones de impacto y medidas para proteger a los afectados con "cláusulas de salvaguardia" que se activen "de forma ágil y rápida", además de controles "que no pueden ser el doble de los que hay ahora porque el doble de cero es cero".

Y a los partidos políticos en España les ha instado a atender tres reivindicaciones que estima básicas: "Los agricultores y ganaderos estaremos contentos y no nos movilizaremos si tenemos precios justos por encima de los costes de producción, si se elimina la gran cantidad de burocracia y que los agricultores y los ganaderos cobren en tiempo y forma". Mira si es sencillo cumplir esos tres aspectos para que los agricultores y los ganaderos podamos desarrollar nuestro trabajo con tranquilidad. Y por último, la ganadería y la sanidad animal.

RECORRIDO DE LA MARCHA

Los convocantes quieren "impregnar" Zaragoza con las reivindicaciones del campo y para ello han establecido un recorrido a partir de la acumulación en la avenida Pirineos, cerca del parque Macanaz, de las diferentes columnas de tractores llegados de todas partes de la Comunidad. Los procedentes de Teruel, por ejemplo, accederán por la Z-30.

Desde allí cruzarán el río Ebro por el puente de Santiago, cruzarán por Echegaray y Caballero, subirán por San Vicente de Paúl y girarán hacia el paseo de la Independencia, donde se detendrán para a continuación, sobre las 11.00 horas, iniciar una marcha a pie con destino a la Consejería de Agricultura y la Delegación del Gobierno en Aragón.

La idea, todavía no concretada, es hacer entrega de un manifiesto que ya tiene título con rima: "De Europa a Aragón, de Von der Leyen a Rincón".

Los manifestantes tienen previsto subirse de nuevo a sus tractores a partir de las 15.00 ó 16.00 horas y salir del centro de la capital aragonesa pasando por el paseo de María Agustín y el Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y la avenida de Madrid y la Aljafería, a su vez sede de las Cortes de Aragón.