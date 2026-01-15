Siete tractoradas recorren mañana diversos puntos de la provincia de Badajoz en defensa del sector agrario

Archivo - Tractorada de APAG, en una foto de archivo - APAG - Archivo

BADAJOZ 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siete tractoradas recorrerán este viernes, 16 de enero, diversos puntos de la provincia de Badajoz en defensa del sector agrario y ganadero extremeño.

En concreto, las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura, Apag Extremadura Asaja, la Unión Extremadura y Asaja Cáceres han convocado estas tractoradas para manifestar su rechazo a la nueva reforma de la PAC, a los acuerdos comerciales como Mercosur y para reclamar que "todas las administraciones se impliquen en garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria", entre otros.

Así, las organizaciones agrarias de la región saldrán a la calle este viernes porque el panorama actual "está llevando al campo extremeño a una situación insostenible", que según señalan las organizaciones convocantes, pone "en serio peligro la viabilidad y continuación" de las explotaciones familiares agrícolas y ganaderas y, por tanto, agravará el despoblamiento de las zonas rurales.

En concreto, las tractoradas convocadas para este viernes en la provincia de Badajoz recorrerán Azuaga - Fuente Obejuna (Córdoba) a partir de las 9.00 horas, mientras que a las 9.15 saldrá otra desde Azuaga a Llerena, y a las 8.30, otra protesta partirá desde Usagre hasta Fuente de Cantos.

Desde Talarrubias partirá a las 9.30 horas otra tractorada en dirección Fuenlabrada de los Montes, y a la misma hora saldrá otra desde Santa Marta de los Barros, y a las 9.00, otra protesta partirá desde Fuente del Maestre hacia Almendralejo.