Los tractores se reúnen en la frontera de Irún para la protesta convocada por las organizaciones agrarias

SAN SEBASTIÁN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los tractores han comenzado a reunirse este jueves en el paso fronterizo de Biriatou, en la AP-8 en Irún (Guipúzcoa), para participar en la protesta convocada por las organizaciones agrarias Enba, Ehne y Uagn, para mostrar su enfado por el "desamparo" que siente el sector ganadero ante la "timorata" reacción del Ministerio de Agricultura frente la expansión de la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa y ante la aprobación por parte de Consejo Europeo del acuerdo comercial UE-Mercosur.

Los baserritarras han acudido tanto en coches, furgonetas, como con tractores. Habrá tres grupos que irán acompañados por la Ertzaintza para evitar cualquier problema de seguridad viaria y han ido aparcando en el polígono industrial Zaisa, para concentrarse en el parking situado al lado de la estación de servicio.

Los allí concentrados se han dirigido al paso de Biriatou y allí, en la parte derecha de la explanada, se concentrarán acompañados de un par de tractores. Desde la organización prevén que unas 300 personas y unos 60-70 tractores participen en la protesta, donde al mediodía se procederá a la lectura de un manifiesto.

El resto de tractores ocuparán el carril derecho de la autopista, dejando abierto el paso por el izquierdo. La concentración de baserritarras en la explanada durará hasta las 14.00 horas de este jueves y, en el transcurso de la misma, se sumarán un grupo de baserritarras y tractores de Iparralde.