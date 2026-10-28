La mitad de las personas que alquilan no tendrían ingresos suficientes para acceder ahora al alquiler, según Cáritas

Informe 'La vivienda imposible: Del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia', de Cáritas Española. - CÁRITAS ESPAÑOLA

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 50,6% de las personas que alquilan no tendrían un nivel de ingresos suficientes para acceder hoy al mercado del alquiler, según el estudio 'La vivienda imposible: Del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia', de Cáritas Española.

Asimismo, el estudio revela que la mitad de las personas que alquilan no tendrían un nivel de ingresos suficientes para acceder hoy al mercado del alquiler, es decir, que no encontrarían una renta que no supere un umbral máximo de esfuerzo del 30% de sus recursos.

De la misma manera, señala que las personas que no cuentan con capacidad económica para acceder al mercado ordinario de la vivienda se ven obligadas a desplazar su búsqueda de alojamiento hacia habitaciones, subarriendos, acuerdos informales o casas en malas condiciones.

Esta situación, según la ONG, afecta especialmente a hogares jóvenes, monoparentales, personas migrantes, hogares con baja intensidad laboral y con ingresos insuficientes o variables.

Igualmente, la secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne, ha asegurado que "la crisis actual de acceso y mantenimiento de la vivienda representa una barrera estructural para millones de personas".

Además, ha advertido de que está "alimentada por un profundo e insostenible desajuste entre los precios del mercado, tanto en alquiler como en compra, los ingresos reales de los hogares y la drástica falta de opciones sociales y asequibles".

REALQUILER DE HABITACIONES

En el año 2025, una de cada cuatro personas atendidas por Cáritas (266.435) habían recurrido al realquiler de habitaciones como "solución habitacional".

Mientras, el sociólogo del comité técnico de la Fundación FOESSA, Thomas Ubrich, ha explicado que el realquiler de habitaciones se ha convertido "en uno de los recursos utilizados por familias expulsadas del mercado ordinario de vivienda, en ocasiones mediante relaciones contractuales débiles, informales o incluso sin contrato, y con una tendencia a prolongarse y cronificar estrategias residenciales que, en el mejor de los casos, deberían ser transitorias".

Del mismo modo, Cáritas ha alertado de que el subarriendo informal de habitaciones tiene "graves consecuencias" sobre las condiciones de vida de las personas. La primera, ha expuesto que es la "inseguridad jurídica" en la tenencia de la vivienda al no haber, por lo general, un contrato formal de arrendamiento.

"Esto conlleva desprotección frente a cualquier conflicto con el propietario o el arrendador original de la vivienda, y la posibilidad de negar a la persona o a la familia el permiso para empadronarse", ha indicado.

Además, la ONG ha apuntado que las personas que se encuentran viviendo en este contexto están sujetas "a un riesgo constante de expulsión inmediata" y "a numerosas restricciones en el uso de los espacios compartidos".

"La habitación se convierte en el único lugar disponible para descansar, comer, guardar pertenencias -incluso comida-, relacionarse, estudiar, trabajar o cuidar de los hijos e hijas. Un espacio mínimo de supervivencia que concentra todas las funciones de la vida cotidiana que deberían de repartirse en una vivienda adecuada", ha aseverado Ubrich.

Los datos muestran además que el alquiler no puede presentarse automáticamente como solución para quienes no pueden comprar. "Puede ser una alternativa funcional para hogares con ingresos medios o estables, pero se convierte en un factor de exclusión cuando absorbe una parte excesiva de la renta disponible. La cuestión clave no es solo si hay viviendas en alquiler, sino si esas viviendas son económicamente accesibles para los hogares que las necesitan", ha afirmado Ubrich.

7 DE CADA 10 NO PUEDEN ACCEDER A LA FINANCIACIÓN

Por otro lado, el estudio refleja que siete de cada diez personas inquilinas no podrían acceder a la financiación requerida para comprar. El modelo creado por FOESSA estima que sería necesario disponer de aproximadamente 40.756 euros de ahorro previo y unos ingresos mensuales mínimos de 2.438 euros para adquirir la vivienda de referencia.

Al comparar ese umbra con la distribución real de ingresos de la población que vive de alquiler, el resultado es que el 69,5% queda por debajo del umbral de ingresos necesario para acceder a la compra en el escenario considerado.

"El mercado residencial español no opera como un espacio homogéneo, sino como un conjunto de mercados territoriales con niveles de presión muy distintos", ha advertido Cáritas.

En primer lugar, ha señalado que existen comunidades autónomas donde la compra es "claramente más excluyente" que el alquiler. Es el caso de Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Madrid. "En ellos, el acceso a la propiedad se ve especialmente restringido por la combinación de precios elevados, ahorro inicial y requisitos de financiación", ha recalcado.

En segundo lugar, ha indicado que existen comunidades autónomas donde el alquiler aparece como la "opción relativamente más problemática". Es el caso de Navarra, Extremadura, Castilla y León, Ceuta y Castilla-La Mancha. "En estos territorios, el alquiler no funciona como una alternativa accesible a la compra, bien porque los ingresos son bajos, bien porque la oferta de alquiler es escasa o tensionada", ha defendido la ONG.

Por último, en tercer lugar, Cáritas ha señalado que existen comunidades autónomas donde ambos regímenes presentan "tensiones similares", como La Rioja, Aragón, Melilla y País Vasco, aunque "con niveles de presión muy distintos".

"NO BASTA CON UNA RESPUESTA UNIFORME"

"Estos datos muestran que las políticas de vivienda deben adaptarse a la estructura de cada mercado territorial: no basta con una respuesta uniforme, porque la tensión no adopta la misma forma en todos los lugares", ha expuesto Ubrich.

El ejercicio realizado por FOESSA aproxima la accesibilidad económica a la vivienda a partir de dos escenarios complementarios: la compra y el alquiler. En el caso de la compra, el modelo toma como referencia una vivienda tipo de 80 metros cuadrados e incorpora un 10% de gastos asociados, una financiación máxima del 80%, un plazo hipotecario de 25 años, un tipo de interés del 2,5% y un umbral máximo de esfuerzo del 30% de los ingresos.

Para la estimación se han considerado también los ingresos disponibles de la población que vivía de alquiler en 2024 (EINSFOESSA 2024), lo que permite estimar qué proporción de esa población quedaría por debajo de los ingresos mínimos necesarios para comprar una vivienda en las condiciones planteadas.

Ante esta realidad, Cáritas ha propuesto la puesta en marcha de respuestas diferenciadas según las necesidades de los hogares y la estructura de cada territorio, en lugar de una política uniforme basada únicamente en aumentar la producción de inmuebles.

La organización ha reclamado el refuerzo de la oferta efectiva de alquiler social gestionada por las administraciones públicas para las familias con menores ingresos, la regulación en zonas tensionadas y la implantación de mecanismos de financiación responsable dirigidos a hogares con ingresos medios pero sin ahorro.