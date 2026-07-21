El acogimiento familiar, clave para la infancia vulnerable también en vacaciones y fines de semana

Niños participantes en un programa de Cruz Roja. - CRUZ ROJA

MADRAID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha puesto en valor el acogimiento familiar como una medida de protección fundamental para niños y adolescentes que, de manera temporal, no pueden permanecer con su familia de origen, y ha destacado el papel que pueden desempeñar las estancias familiares durante vacaciones o fines de semana.

La organización ha recordado que lleva cerca de cuatro décadas colaborando con las administraciones públicas competentes en el desarrollo del acogimiento familiar dentro del sistema público de protección a la infancia. En la actualidad desarrolla esta labor a través de 20 equipos distribuidos por todo el territorio nacional, lo que le ha permitido consolidar una intervención especializada tanto con los menores como con las personas y familias acogedoras.

Asimismo, Cruz Roja ha señalado que fue pionera en España en la puesta en marcha del Proyecto de Familias Voluntarias a comienzos de la década de los noventa, primero en Guipúzcoa y posteriormente en Asturias. Estas iniciativas permitieron desarrollar una modalidad basada en estancias durante fines de semana y periodos vacacionales para niños, niñas y adolescentes vinculados a recursos residenciales, sentando las bases de posteriores programas de acogimiento temporal.

La entidad ha explicado que la organización de estos programas depende del modelo competencial de cada comunidad autónoma. En este sentido, ha indicado que en Castilla y León coordina desde 2018 el Servicio de Estancias Temporales promovido por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, mientras que en Andalucía esta modalidad no se desarrolla al existir la figura de las Familias Colaboradoras vinculada a los centros residenciales. Por su parte, Galicia, Barcelona y La Rioja no impulsan campañas específicas para el verano.

En cualquier caso, Cruz Roja ha insistido en que cualquier experiencia temporal o vacacional debe entenderse como una medida de protección integrada en el proyecto de protección de cada niño o adolescente. Así, ha subrayado que lo relevante no es la duración de la estancia, sino que responda a las necesidades específicas de cada menor y contribuya a ofrecer un entorno familiar seguro, afectivo y estable.

La organización ha destacado que estas experiencias pueden convertirse en un apoyo muy significativo al proporcionar seguridad, estabilidad y acompañamiento emocional. No obstante, ha advertido de que, debido al impacto que pueden tener en la vida de los menores, requieren una preparación rigurosa y un seguimiento profesional continuado para evitar expectativas inadecuadas o nuevas situaciones de ruptura emocional.

En este contexto, Cruz Roja ha considerado determinante la calidad del acompañamiento técnico. La valoración previa de cada situación, la formación y orientación de las personas y familias acogedoras, el seguimiento durante la convivencia y la evaluación posterior forman parte de un proceso orientado a garantizar que cada medida responda al interés superior del niño, niña o adolescente.

La entidad también ha señalado que las experiencias de acogimiento temporal pueden contribuir a mejorar el conocimiento social sobre esta medida de protección y ayudar a comprender sus diferencias con la adopción y su carácter, en muchos casos, temporal. Asimismo, ha vinculado el acogimiento familiar con una cultura de cuidados compartidos y de corresponsabilidad social, en la que cobra especial relevancia el concepto de parentalidad social.

Por otro lado, Cruz Roja ha destacado que el testimonio de otras personas y familias acogedoras continúa siendo una de las principales vías para que nuevas personas conozcan esta realidad y se planteen participar en programas de acogimiento familiar. Por ello, considera especialmente importante fortalecer las redes comunitarias y generar espacios para compartir experiencias desde la cercanía, la confianza y el acompañamiento profesional.

Como conclusión, la organización ha defendido que el acogimiento familiar, también en sus modalidades temporales, vacacionales o de respiro, debe desarrollarse siempre con planificación, recursos suficientes y acompañamiento profesional dentro del sistema público de protección a la infancia.

Cruz Roja cuenta actualmente con 20 equipos territoriales de acogimiento familiar que posibilitan cada año la acogida de más de 1.200 niños, niñas y adolescentes, con una bolsa de más de 2.200 personas adultas de referencia, y promueve esta medida a través del Servicio Multicanal Ser AcogedorA, que ofrece información profesional sobre acogimiento familiar en todo el Estado.