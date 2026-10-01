Los Bancos de Alimentos buscan 80.000 voluntarios para la Gran Recogida de noviembre

Archivo - Voluntarios realizando labores de recogida de alimentos en una de las campañas de FESBAL. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y los 53 Bancos de Alimentos asociados buscan 80.000 voluntarios para la XIV edición de la Gran Recogida, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2026 en miles de establecimientos comerciales de toda España.

Según ha explicado FESBAL este jueves durante la presentación de la Gran Recogida 2026, las personas voluntarias desempeñan una función "esencial" ya que su labor consiste en "informar a los clientes sobre la campaña, resolver dudas y explicar las distintas formas de colaboración disponibles en cada establecimiento".

Además, ha destacado que, según estudios internos de la federación, la participación de los ciudadanos se duplica si se cuenta con presencia de personas voluntarias en los más de 11.000 puntos de venta de los supermercados participantes.

"Cada persona voluntaria contribuye a que la solidaridad llegue más lejos. Su presencia en los supermercados ayuda a visibilizar una realidad que muchas veces pasa desapercibida y facilita que más personas decidan sumarse a la campaña", ha destacado el presidente de FESBAL, Pedro Llorca Llinares.

FESBAL precisa que para participar, no es necesaria experiencia previa ni formación especializada. "Basta con tener ganas de colaborar y dedicar aproximadamente un turno de cuatro horas durante el fin de semana de la campaña", apunta.

Bajo el lema 'La Graaaaaan Recogida', la campaña de este año quiere poner el foco en la "enorme dimensión" de una iniciativa solidaria única en España. "Grande porque permite ayudar, a través de la red de Bancos de Alimentos y entidades sociales colaboradoras, a cerca de un millón de personas en situación de vulnerabilidad; grande porque requiere la movilización de alrededor de 80.000 personas voluntarias en todo el país; y grande porque es capaz de generar los recursos necesarios para garantizar millones de raciones de comida a quienes más lo necesitan", ha precisado.

Según ha recordado, tras la edición de 2025, gracias a las aportaciones realizadas, los Bancos de Alimentos pudieron distribuir posteriormente el equivalente a 41 millones de raciones de comida entre personas en situación de vulnerabilidad.