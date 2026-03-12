Cáritas Española destina 150.000 euros para atender a desplazados en Líbano ante la guerra

Cáritas Líbano activa sus equipos de emergencia en todo el país - CÁRITAS LÍBANO

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Española ha movilizado 150.000 euros para atender a las personas desplazadas en Líbano a raíz de la escalada de "hostilidades" en ese territorio y las órdenes de evacuación israelíes dirigidas a diversas localidades del país.

Con la movilización de estos fondos, Cáritas Española pretende apoyar la labor que está realizando el equipo de Cáritas Líbano en respuesta a la crisis humanitaria. Entre las principales líneas de intervención destacan la activación de los equipos de emergencias en todo el país, la ampliación de comedores y puntos de distribución de alimentos preparados, el suministro de artículos no alimentarios para los refugios (colchones, mantas y almohadas) y el refuerzo del servicio de atención primaria a través de sus centros de salud y sus unidades clínicas móviles.

En este sentido, la ONG ha destacado que, tras los ataques militares coordinados de Estados Unidos e Israel contra el territorio de Irán, iniciados el 28 de febrero, la escalada bélica ha agravado la crisis humanitaria en Oriente Medio afectando a 14,1 millones de personas, según la ONU.

Igualmente, Cáritas ha explicado que las órdenes de evacuación para los residentes de unas 50 aldeas del este y el sur del país, así como en diversos barrios de la capital Beirut, ha provocado el "desplazamiento forzado y urgente" de unas 700.000 personas hacia zonas consideradas más seguras, según los registros del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR). Del mismo modo, ha subrayado que las operaciones militares han causado en este país al menos 486 muertos y más de 1.313 heridos entre la población civil.

"Estamos ante un desplazamiento masivo. Según nuestros equipos en terreno, los refugios disponibles no pueden absorber la cantidad de población desplazada y las calles se llenan de personas huyendo de las zonas afectadas debido a la magnitud, intensidad y extensión geográfica de la actual escalada. Todo apunta a que las hostilidades van a continuar, así como el desplazamiento dramático de las personas", asegura Roser Gil, referente de Acción Humanitaria en el área de Cooperación Internacional de Cáritas Española.

Desde Cáritas Española han indicado que, según las previsiones, el número de desplazados internos podría superar el millón de personas. Hasta la fecha, han precisado que las autoridades de Líbano han activado 567 refugios en todo el territorio para acoger a la población que está llegando al centro y norte del país; hoy 55 disponen de plazas.

CONSECUENCIAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS

En esta misma línea, Gil ha alertado de las consecuencias que están teniendo esta crisis en las familias, tanto a nivel físico como psicológico. "Comunidades enteras se encuentran gravemente afectadas por una situación que se suma a los años de violencia y dificultades económicas", ha puntualizado.

Cáritas Española colabora con Cáritas Líbano desde hace casi 15 años en programas de asistencia médica a familias y comunidades vulnerables del sur del país, con especial atención a familias refugiadas provenientes de Siria, y programas de respuestas de emergencia.

Ante la escalada bélica, la Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano pidió el pasado 5 de marzo "el cese inmediato de la espiral de violencia y el retorno al diálogo constructivo y a una acción diplomática responsable, basada en la búsqueda del bien común de los pueblos que anhelan una vida pacífica fundada en la justicia y la dignidad". Asimismo, instaron a la comunidad internacional a "hacer todo lo posible por evitar una mayor escalada y establecer soluciones justas que salvaguarden los derechos de los pueblos y protejan la dignidad humana".

Cáritas Española se ha sumado a este llamamiento, expresando su "solidaridad y apoyo" a Cáritas Líbano y a todas las Cáritas de Oriente Medio que están siendo afectadas por esta "crisis regional sin precedentes".