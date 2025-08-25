CERMI denunca la "falta de voluntad política" del Gobierno para desarrollar la Ley del Tercer Sector

Archivo - Fachada del Ministerio de Sanidad, Juventud e Infancia y Derechos Sociales y Agenda 2030, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado la ausencia de voluntad política del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para desarrollar la Ley del Tercer Sector de Acción Social que "en sus diez años de vigencia sigue sin ver aprobados la mayor parte de los reales decretos de materialización de sus mandatos".

La organziacion ha recordado que la ley aprobada en 2015, con amplio respaldo parlamentario "dota de estatuto jurídico diferenciado al tercer sector de acción social y establece una serie de medidas de impulso y apoyo desde los poderes públicos, buena parte de las cuales debían concretarse a través de desarrollos reglamentarios".

Pero diez años después de su promulgación, "por falta de iniciativa del ministerio competente (Derechos Sociales) tan solo se ha aprobado un real decreto desarrollo, el que regula la Comisión de Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, y esto en 2017".

Sin embargo, el resto de las cuestiones pendientes como "el real decreto de regulación de las entidades sociales colaboradoras de la Administración General del Estado, el inventario de entidades del tercer sector de acción social o el programa impulso permanecen varados, sin avances de ningún tipo pese al mucho tiempo transcurrido, como consecuencia de la inacción de Derechos Sociales".

Por ello, a menos de dos meses de celebrarse el 10º aniversario de la aprobación de la norma, CERMI, como parte del Tercer Sector de Acción Social, reclama "la reactivación de los desarrollos no materializado, a fin de ofrecer a la sociedad civil los instrumentos adecuados para ejercer su labor de promoción y extensión de los derechos sociales".