Sánchez por el 8M: "Los derechos de las mujeres y de las niñas nunca deben ser coartada para lanzar guerras"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el Museo del Prado, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles con motivo del Día Internacional de la Mujeres, que se celebra este domingo 8 de marzo, una política exterior basada en "más diplomacia" y derecho internacional y ha advertido de los que utilizan a mujeres y niñas como "coartada" para "lanzar guerras".

"No podemos aceptar que se invoque la libertad cuando conviene y se olvide cuando estorba. Los derechos de las mujeres y de las niñas, las libertades de los pueblos, nunca deben ser coartada para lanzar guerras que responden a otros intereses, un argumento para bombardear otro país", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en el acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres, celebrado en el Museo del Prado, al que ha entrado acompañado de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, bajo una ovación por parte de los asistentes.

En este sentido, Sánchez ha abogado por la libertad de las mujeres iraníes pero ha subrayado que la respuesta "no puede ser más violencia" y ha apostado por "más diplomacia, más apoyo a quienes luchan desde dentro, y por supuesto más derecho internacional".

"Es curioso escuchar, incluso hoy en día, que parece como si fuera contradictorio defender el derecho internacional y los derechos humanos. Cuando la defensa de los derechos humanos es un elemento central del derecho internacional, decir que hay que anteponer el derecho humano, los derechos humanos, al derecho internacional, decir que hay que anteponer el uno al otro, es como decir que puede haber brújula sin un norte", ha explicado.

Sánchez ha recalcado que desde el Gobierno de España se ha "condenado y repudiado" el régimen iraní y "en especial su opresión a las mujeres". No obstante, ha añadido que, en la actualidad, "con la misma convicción", condena "la destrucción de escuelas, de hospitales que ahora dejan a cientos de víctimas, muchas de ellas mujeres y niñas".

"Por eso desplegamos una política exterior feminista, porque consideramos que el feminismo es una política transversal que debe impregnar todas y cada una de las políticas que lanzamos y aplicamos desde el Gobierno de España", ha destacado.

Por otro lado, ha avisado de que "la violencia hacia las mujeres ha encontrado en el espacio digital una nueva trinchera". "No estamos ante un ruido, estamos ante una forma de desigualdad, estamos ante un recorte de vuestra libertad y, por tanto, de las libertades de todos y de todas", ha asegurado.

De la misma manera, ha dicho que el acoso digital "es una manifestación más de la misoginia de siempre" y ha expuesto que se encuentra en la vida cotidiana, en empresas, en instituciones y en partidos políticos. "Porque lamentablemente los casos de acoso a mujeres se siguen produciendo. No son más que una expresión de esa cultura patriarcal que tenemos que continuar entre todos y todas reduciendo y extirpando de nuestra sociedad. La diferencia no es que exista o no el problema, porque el machismo atraviesa efectivamente a toda la sociedad. La diferencia es cómo se responde cuando aparece", ha argumentado.

Por último, Sánchez se ha referido a los "enemigos de la causa feminista", a los que les ha dicho que no van "a poder". "Porque somos más fuertes, porque tenemos la fuerza de la razón y además el poder único que da la deuda de la historia", ha concluido.

REDONDO REIVINDICA EL FEMINISMO COMO "PACIFISMO"

Por su parte, Redondo ha reivindicado el feminismo como "pacifismo" durante su discurso y, entre consignas de "¡No a la guerra!" coreado por los asistentes al acto, ha situado este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en un contexto internacional marcado por una "violencia creciente".

"Efectivamente, el feminismo es pacifismo y celebramos este 8M en medio de un contexto de violencia creciente, una violencia que amenaza con poner en jaque todo lo que habíamos construido desde la Segunda Guerra Mundial (...) Todo eso parece que hoy está en el aire", ha indicado.

En este sentido, la titular de la cartera de Igualdad ha agradecido a Sánchez su "compromiso feminista", un compromiso que ha dicho que es "con la paz con el 'no a la guerra' y con todos los valores y derechos humanos". "No podemos dejar que la guerra avance. Se lo debemos a las que vienen detrás, a nuestras hijas y a nuestras nietas. No van a encontrarse un mundo peor", ha subrayado.

Igualmente, ha alertado de que "la violencia genera violencia", con "consecuencias terribles", especialmente para las mujeres y las niñas. "Y nada, absolutamente nada de lo que le ocurra a una mujer o a una niña que sufre en el mundo nos es ajeno", ha apuntado.

Así, se ha referido a las mujeres iraníes que "sufrieron y siguen sufriendo con el régimen de los ayatolás y con los ataques que están recibiendo"; a las afganas, que "están muertas en vida bajo el burka"; a las gazatíes, "supervivientes de un genocidio que siguen peleando cada día por sobrevivir"; y a las ucranianas, quienes ha recordado que "después de cuatro años no ven una salida pacífica en el corto plazo".

Finalmente, ha advertido de una "ola reaccionaria" y una "ola machista", que a su juicio, quiere devolver a las mujeres "a la caverna", a "tiempos de silencio" y "de miedo". "Somos responsables de este momento y tenemos que alzarnos y tenemos que llenar las calles de esperanza, de feminismo, de igualdad, de democracia, con los acentos que queráis, con las discrepancias que queramos, pero convencidas de lo esencial, que no podemos dejar que el pasado avance, que no podemos dejar que la violencia avance", ha subrayado.

El acto también ha contado con la asistencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.