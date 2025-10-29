El CERMI propone un 'tratado ibérico' para el reconocimiento mutuo de la discapacidad entre España y Portugal - CERMI

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha propuesto un tratado internacional para el reconocimiento mutuo de la discapacidad entre España y Portugal.

En su ponencia en el XIX Congreso de Cermis Autonómicos, celebrada en Mérida, el presidente de Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha explicado que, pese a los avances europeos, "en materia de discapacidad sigue habiendo compartimentos estancos; la raya continúa marcando territorio y separando".

Ha recordado que la reciente Directiva europea sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad "es un paso insuficiente" y ha defendido que los Estados pueden ir más allá mediante acuerdos bilaterales: "Lo que no puede Europa, sí pueden los Estados".

"El espacio ibérico de la discapacidad es deseable y posible. Queremos pasar de los discursos bienintencionados a los hechos, y que el certificado de discapacidad emitido en Portugal tenga efectos en España y viceversa", ha declarado Pérez Bueno. En su opinión, "sería una avanzadilla de la cooperación europea en derechos humanos y discapacidad, y un elemento inspirador para toda la Unión Europea".

El presidente del CERMI Estatal ha añadido que el tratado debería incluir ámbitos como la educación inclusiva, la atención temprana, la rehabilitación, la inclusión laboral o las medidas fiscales y de protección social, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades y la plena ciudadanía a ambos lados de la frontera.

"En discapacidad, la Raya no debe ser un foso, sino un puente", ha concluido el presidente del Cermi.

En la jornada, la subdirectora general de Ordenación Normativa de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Montserrat Coleto Raposo, expuso los avances en la transposición de la Directiva Europea sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad y de Estacionamiento, que permitirá a las personas con discapacidad ver reconocidos sus derechos en toda la Unión Europea.

Ha explicado que el proceso normativo concluirá con la aprobación del Real Decreto en 2026 y que las tarjetas estarán plenamente operativas en 2028, garantizando así la libre circulación y la igualdad de trato para más de cuatro millones de personas en España y Portugal.