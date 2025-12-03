Redondo tacha de "asquerosos" los comentarios de Francisco Salazar: "Machismo del más alto nivel"

1033086.1.260.149.20251203121825 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la presentación de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, en el Ministerio de Igualdad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tachado de "asquerosos y deleznables" los comentarios del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar vertidos contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de Ferraz, y ha pedido ser "mucho más rigurosos" en la selección de cargos orgánicos.

"Son comportamientos asquerosos, deleznables, que no tienen cabida en ningún partido político y menos en el Partido Socialista Obrero Español. Son comportamientos absolutamente indignos que demuestran una baja catadura moral y un machismo del más alto nivel. Lo único que puedo decir es que es insoportable escuchar esas declaraciones", ha valorado Redondo, este miércoles, en la rueda de prensa para presentar la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024.

La ministra de Igualdad ha advertido de que "lamentablemente el machismo es transversal", ha avisado de que no es exclusivo" de un partido político y ha añadido que "lo importante es cómo se reacciona".

En este sentido, ha defendido la actuación "ágil" del PSOE que apartó "inmediatamente" a Salazar "cuando se tuvo conocimiento" de las denuncias.

"A partir de ahí, yo imagino, porque no estoy en la Ejecutiva, que se pusieron en marcha los protocolos para dilucidar cuál era la situación y para hacer un seguimiento de esas denuncias. Me imagino que en ese momento se sigue en el partido y que se concluirá con contundencia", ha apuntado Redondo.

Además, prevé que esta investigación pueda acabar con "alguna denuncia a la Fiscalía, que es la que tiene que actuar si no se producen denuncias en los juzgados". "Imagino que sí", ha remarcado, al tiempo que ha mostrado su confianza en que quienes ahora están investigando harán "todo lo posible para que se resuelva, se dilucide, se conozca y se llegue hasta las últimas consecuencias".

La ministra de Igualdad ha asegurado que el caso Salazar "hace un daño terrible a la credibilidad" del PSOE, "un partido que no tolera y que no transige con la violencia machista". "Y estas actitudes son un ejemplo de la peor violencia hacia las mujeres", ha insistido.

Redondo ha enfatizado que estas conductas "no tienen cabida en el PSOE" y ha propuesto "ser mucho más rigurosos en la selección de cargos orgánicos para que estas actitudes se erradiquen completamente".