El chef José Andrés denuncia que un misil ruso ha destrozado el tren con comida de su ONG

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El chef español José Andrés ha denunciado este miércoles que un misil ruso ha destrozado este miércoles el tren de comida de la organización humanitaria Word Central Kitchen (WCK) que se ubicaba en el este de Ucrania para ayudar a los civiles que sufren la guerra.

En un mensaje en su perfil de Twitter, el chef ha aclarado que no ha habido heridos y que el incidente solo ha alcanzado a un vagón lleno de comida, pero que se podrá recuperar toda la que quedaba en el resto de vagones.

This is 600 meters from the passenger station, similar to the Kramatorsk missile attack. They destroyed 34 pallets of WCK food, but I’m grateful nobody hurt. Look at the carnage being inflicted on the people of Ukraine every day. Rail will be fixed & trains will keep going! 💪🇺🇦 https://t.co/zwjbMQw9of pic.twitter.com/4Wrdw01gqq