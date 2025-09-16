Cocemfe exige una "movilidades verdaderamente accesible" en toda España

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cocemfe ha hecho un llamamiento a las administraciones y operadores de transporte para garantizar una movilidad accesible y libre de barreras para todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad física y orgánica, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad que se celebra bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'.

La entidad advierte de que a pesar de los avances normativos y la creciente sensibilización social, la accesibilidad plena en el transporte está lejos de ser una realidad. Las personas con discapacidad se enfrentan a "una preocupante desigualdad en el acceso a los diferentes modos de transporte, desde el tren y el avión, hasta los autobuses urbanos, interurbanos, taxis y servicios de VTC".

Según datos recogidos por el Movimiento Asociativo de Cocemfe, solo un 18% de las estaciones de tren son accesibles, y gran parte de la red de cercanías y media distancia "no cumple los requisitos mínimos de accesibilidad". En el ámbito aéreo, persisten deficiencias graves como la ausencia de aseos adaptados o el daño frecuente a productos de apoyo como sillas de ruedas, según el colectivo.

También se identifican problemas recurrentes en los autobuses, como rampas inoperativas, la escasez de plazas para sillas de ruedas, la falta de paradas accesibles o la obligación de reservar con antelación los viajes para poder disponer de vehículos adaptados, una situación que afecta de manera especial en los entornos rurales. En cuanto a los taxis y VTC, tampoco se cumple la cuota mínima de vehículos adaptados, lo que limita de forma notable la autonomía de las personas con movilidad reducida.

A estas barreras físicas se suma la falta de formación del personal en estaciones, aeropuertos y vehículos, lo que genera situaciones de desinformación, trato inadecuado e incluso negación de servicios.

Ante esta situación, Cocemfe propone garantizar la cadena de accesibilidad completa desde el momento en que una persona accede a una estación hasta que llega a su destino. "Esto implica adaptar infraestructuras, mejorar los servicios de asistencia, asegurar la información accesible, evitar la discriminación por tipo de discapacidad y ampliar el número de vehículos adaptados en todos los servicios de transporte, incluyendo el medio rural".

Además, se subraya la necesidad de incluir criterios de accesibilidad en las nuevas concesiones ferroviarias y de regular de forma efectiva el modelo VTC, garantizando que también sea accesible y cumpla con las cuotas de adaptación.

En esta Semana Europea de la Movilidad, Cocemfe anima a toda la ciudadanía a utilizar AccesibilidApp, una aplicación gratuita desarrollada por la entidad que permite geolocalizar y comunicar incidencias y barreras de accesibilidad que se encuentran en la vía y en los servicios de transporte.

"Queremos que cualquier persona, usuaria o no de transporte accesible, se sume a esta acción colectiva para visibilizar las barreras que impiden una movilidad plena e inclusiva", destaca Anxo Queiruga, presidente de Cocemfe. "AccesibilidApp es una herramienta participativa que nos permite construir un mapa real de la accesibilidad en el transporte y exigir mejoras concretas", asegura Queiruga.