El feminismo dividido en Madrid comparte el 'No a la guerra' pero sigue lejos de cifras históricas del 8M

Manifestación de la Comisión 8M y del Movimiento Feminista en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El feminismo ha vuelto a marchar dividido en Madrid este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por quinto año consecutivo, con dos manifestaciones previstas para la misma hora (las 12.00 de la mañana), aunque con recorridos distintos. Sin embargo, en esta ocasión miles de mujeres en ambas convocatorias han coreado un lema común: "No a la guerra", en relación al contexto internacional tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Pese a ello, los datos de asistencia a ambas marchas sigue lejos de las históricas manifestaciones de 2018 y 2019, cuando no había división. En total, la asistencia sumaría 34.000 personas en la capital, según datos de Delegación del Gobierno y Policía Naiconal -11.000 en la convocada por el Movimiento Feminista de Madrid y 24.000 en la de la Comisión 8M- frente a las 34.500 el año anterior. Las convocantes elevan la asistencia a 20.000 en el caso del Movimiento Feminista de Madrid y 165.000 en el caso de la Comisión 8M:.

Aunque muy ligeramente, según datos oficiales, la asistencia iba en aumentando desde 2023, cuando tocó su suelo y sumó a 27.000 mujeres. Pero, en 2022, primero en que se dividió el movimiento en Madrid, la Delegación del Gobierno cifró la asistencia en 56.000 personas.

LEJOS DE LAS CIFRAS DE LOS HISTÓRICOS 2018 Y 2019

En 2018 y 2019 se contabilizaron unas 300.000 mujeres en marchas unitarias en la capital de España. En 2020, poco antes del inicio de la pandemia de coronavirus, la cifra descendió a unas 120.000 asistentes. En 2021 no hubo convocatorias debido a la pandemia.

Ambas marchas también han compartido que no ha estado presente la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en ninguna de ella. Mientras que el año pasado acudió a las dos manifestaciones que se produjeron en horario distinto, en esa ocasión ha preferido acudir a la de Valladolid donde, además, hay campaña electoral.

Las organizaciones siguen manteniendo diferencias marcadas en relación a temas como la prostitución y la autodeterminación de género o el uso del burka. En esta ocasión, la Comisión 8M ha denunciado la decisión del ministerio de Igualdad de vetar el acceso a ayudas a aquellas organizaciones que no contemplen en su estatuto que la prostitución y la gestación subrogada es violencia contra la mujer. Por el contrario, Movimiento Feminista e Madrid insiste al Gobierno en que acabe con la prostitución y rechaza la Ley Trans.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y VICARIA

En cualquier caso, ambos movimientos comparten multitud de reinvidicaciones como la violencia de género y vicaria -este año ha arrancado con 10 mujeres fallecidas y dos menores-, o la igualdad laboral, salarial y la educación, reivindicaciones que también se han escuchado en ambas marchas junto con la solidaridad con el resto de mujeres en el mundo y, en especial, con aquellas que viven situaciones de conflicto.

Así, miles de mujeres han marchado por el Paseo del Prado de Madrid en la manifestación convocada por la Comisión 8M, al grito de "que tiemblen los fascistas", contra el patriarcado, la guerra y el racismo, en una marcha que reivindican como la "inclusiva".

La manifestación ha arrancado en Madrid pasadas las 12:30 horas de este domingo 8 de marzo con una pancarta bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes', entonando cánticos como "feministas antirracistas", "arriba el feminismo que va a vencer" o "no a la guerra" y portando carteles en los que se pueden leer lemas como "no es no también a la guerra".

"TODAS Y TODES"

Según han explicado las convocantes antes de la manifestación, este domingo salen a las calles "con rabia organizada" para "defender los derechos de todas y de todes" y gritar un "no a la guerra, no a ninguna guerra".

La marcha ha realizado varias paradas, la primera en Neptuno, centrada en Palestina y el "antimilitarismo"; la segunda, entre Neptuno y Cibeles, por el antirracismo y la regularización y la tercera en Cibeles, sobre las violencias y los derechos sexuales y reproductivos. La última está prevista frente al Ministerio de Igualdad, por el desarrollo de la Ley Trans y sobre las subvenciones.

En torno a Cibeles, las manifestantes han gritado "Ayuso dimisión" y han entonado un abucheo contra el Ayuntamiento de Madrid, al tiempo que han denunciado los "fondos buitres", han reivindicado que "el padrón es un derecho" y han criticado la "inacción de los poderes públicos negacionistas".

También han recordado a las mujeres asesinadas al grito de "no son muertas, son asesinadas"; han pedido que las mujeres no sean perseguidas por no tener papeles o "por su hiyab" y han gritado "fuera acosadores de las instituciones".

CONTRA EL BURKA Y LA PROSTITUCIÓN

Por su parte, el Movimiento Feminista de Madrid (MFM) ha marchado contra el burka y el sistema prostitucional y ha clamado "No a la guerra", al tiempo que ha advertido de que los conflictos "a quienes más afectan son a las mujeres".

Así, se han gritado consignas contra guerras como "Arriba todas a luchar, con las guerras vamos a acabar" y de "Madrid a Gaza la lucha no se aplaza".

Las feministas de base, consideradas 'clásicas' o 'históricas' también han clamado contra cuestiones que, a su juicio, perjudican a las mujeres con lemas como "No estamos todas, faltan las asesinadas", "El feminismo es abolicionista", "Nuestros derechos costaron luchas", "OnlyFans explotación sexual", "Ni velos, ni burkas, libres nos queremos", o "El velo es control, tortura y sumisión".

Pasadas las 12:15 horas han partido desde la Plaza de Cibeles para defender los derechos de las mujeres tras una pancarta bajo el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista: ¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas!". Previamente, manifestantes con banderas de España han pasado por Cibeles, lo que ha provocado gritos de "fuera fascistas".

"HOMBRES AL MANDO, PUTEROS ACOSANDO"

Las participantes en la marcha también han portado carteles con mensajes como "Hombres al mando, puteros acosando", "El machismo es una enfermedad de transmisión sexual", "La esclavitud fue abolida ¿y la prostitución para cuando?" o "Lo que hacía Epstein ya lo vimos en el porno".

En el manifiesto, las organizadoras sostienen que el patriarcado "recrudece su ofensiva en todo el mundo" y denuncian que el cuerpo de las mujeres "es tratado como territorio conquistable, como fuerza de trabajo barata, como mercancía sexual, reproductiva o laboral". Ante esta situación, el MFM defiende lo que denomina un "feminismo internacionalista".

Además, el movimiento critica los fundamentalismos religiosos y políticos que, según defiende, "obligan a millones de mujeres a cubrirse con velos impuestos". Las organizadoras sostienen que "lo que se impone no es cultura, sino dominación" y recalcan el derecho de las mujeres "a vivir libres de la vigilancia, libres de las prohibiciones y los castigos".

En el texto, también denuncia el sistema prostitucional, que considera "una de las expresiones más brutales de la violencia patriarcal". Así, rechaza que la prostitución sea considerada trabajo y critcia la existencia de "proxenetas, puteros y plataformas" que, según afirman, se lucran con la explotación sexual. En este sentido, reclama la aprobación de una ley abolicionista que persiga a quienes se benefician económicamente de la prostitución.

Igualmente, las feministas abolicionistas solicitan la derogación de la Ley Trans: "Esta ley promociona terapias de conversión que dicen a jóvenes lesbianas que son hombres, y a jóvenes gays que son mujeres, cayendo en la homofobia y lesbofobia más antigua, rancia y reaccionaria", aseguran.