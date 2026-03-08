El feminismo clama en toda España por el 'No a la guerra' sin olvidar la lucha por la igualdad

Persona porta pancarta con lema 'Spanish Women support Iranian women' durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Día Internacional de la Mujer ha vuelto a congregar este domingo, 8 de marzo, a miles de manifestantes por toda España que, a pesar de las diferencias existentes en el seno del movimiento, han encontrado un punto de unión en el lema 'No a la guerra' recuperado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

En Madrid, el feminismo ha vuelto a marchar dividido con dos manifestaciones diferentes que han salido a la misma hora y que han congregado en total a cerca de 35.000 personas, una cifra ligeramente superior a las 34.500 de 2025.

En concreto, la marcha de la Comisión 8M ha reunido a cerca de 24.000 personas según fuentes de Delegación del Gobierno --unas 160.000, según las convocantes-- contra el patriarcado, la guerra y el racismo, en una marcha que reivindican como la "inclusiva" frente a la del Movimiento Feminista de Madrid.

Esta segunda ha reunido a cerca de 11.000 personas según Policía Nacional -- 20.000 según las organizadoras-- contra el burka, el sistema prostitucional y también el "No a la guerra". "Arriba todas a luchar, con las guerras vamos a acabar", "De Madrid a Gaza la lucha no se aplaza" e "Israel genocida de mujeres palestinas" han sido algunas de las consignas.

En Cataluña, la manifestación principal celebrada en Barcelona por la mañana ha reunido a unas 22.000 personas en el centro de la ciudad, según cifras de la Guardia Urbana. Este año la protesta ha buscado dar respuesta al "embate reaccionario a nivel global" que va contra los derechos políticos, sociales y laborales de las mujeres, bajo el lema 'Ante el imperialismo colonial y fascista: lucha transfeminista'.

El manifiesto, leído al final de la manifestación, se ha posicionado en contra de la "persecución migratoria de Trump y su ICE criminal; el brutal intervencionismo contra Venezuela, Cuba y Groenlandia; la escalada del conflicto bélico en Ucrania, el genocidio en Palestina, la ofensiva militar en Rojava, la represión en Irán y Afganistán y las guerras silenciadas del Líbano, Congo, Sudán o Nigeria".

En esta ciudad también se ha celebrado una manifestación alternativa que ha reunido a unas 1.400 personas, según cifras de la Guardia Urbana, para reivindicar una ley que sirva para abolir la prostitución y "contra el borrado de mujeres".

En Castilla y León, cerca de 6.000 personas han secundado la marcha de Valladolid, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, para reivindicar igualdad y libertad para la mujer, además de hacer un llamamiento por la paz. A lo largo del recorrido se han escuchado cánticos y lemas como "con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca", "¿cómo nos queréis? libres y vivas", "jueces y fiscales también sois culpables", "sola, borracha, quiero llegar a casa" o "estamos hasta el culo de tanto machirulo". Esta marcha ha contado con la presencia de la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo.

Centenares de personas también han salido a las calles en Castilla-La Mancha en varias manifestaciones y concentraciones. En la capital castellanomanchega se han podido se han podido escuchar lemas como 'No a la guerra', 'Esta marcha no es de fiesta es de lucha y protesta', 'Queremos empleo, trabajo nos sobra', 'Contra el capital feminismo radical', 'Mujer que se organiza no plancha tus camisas' o 'No es un caso asilado, se llama patriarcado'.

En Albacete, la marcha ha reunido cánticos como 'Que viva la lucha de las mujeres', 'Tranquila, hermana, aquí está tu manada', 'Te cuidan tus amigas, no la policía' o 'No son accidentes, son feminicidios', mientras que en Guadalajara se ha celebrado con el eslogan 'Feminismo contra el rentismo' y proclamas como ''Han llegado las feministas' o 'Ayuda a domicilio, servicio esencial: sin nosotras no hay cuidados'.

Entre gritos de "no a la guerra, sí al feminismo" y "de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste", cientos de mujeres también han recorrido este domingo las principales arterias de ciudades extremeñas como Mérida, Badajoz y Cáceres, reivindicando la igualdad "real".

Alrededor de 15.000, según las convocantes, han secundado la convocatoria de la Asamblea Feminista de la Región de Murcia, recorriendo la ciudad junto a las más de 20 asociaciones, organizaciones, sindicatos y partidos políticos que la forman; y en Navarra, unas 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han participado en Pamplona en la manifestación convocada por el movimiento feminista de Iruñerria, en la que se ha llamado a "tejer alianzas" con movimientos antirracistas, a favor de Palestina y las personas vulnerables, con el objetivo de construir "un mundo mejor".

En Zaragoza, las calles se han vuelto a teñir de morado con miles de personas, en una marcha reivindicativa y festiva donde han reclamado con pancartas y consignas la lucha por la igualdad mientras que en País Vasco, el Movimiento Feminista de Euskal Herria ha vuelto a llenar las calles de Bilbao en una manifestación para responder con "más lucha" a la ultraderecha. Además, han censurado que se "utilice el feminismo para legitimar guerras y genocidios".

En Cantabria, cerca de 6.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, han recorrido las calles de Santander en una manifestación marcada por el recuerdo a las víctimas mortales del accidente de El Bocal, que el pasado 3 de marzo se cobró la vida de seis jóvenes y mantiene a una en la UCI.

También cientos de mujeres se han sumado al llamamiento de la CIG acudiendo a la manifestación femenina convocada en la capital gallega. "Estamos aquí para denunciar que las mujeres trabajadoras seguimos padeciendo más precariedad, temporalidad, salarios más bajos y peores condiciones que los hombres", ha subrayado la secretaria de la organización, Susana Méndez.

En Baleares, el Moviment Feminista de Mallorca ha sacado a miles de personas a las calles de Palma para luchar por la igualdad real y hacer frente al "retroceso" de derechos derivado de la entrada de la extrema derecha en las instituciones. La manifestación, bajo el lema 'Ante el patriarcado y la extrema derecha, más feminismo', ha reunido a cerca de 2.000 manifestantes, que han coreado consignas como "ante la violencia, resistencia", "hoy no es fiesta, es día de protesta", "ser mujer no es un sentimiento" o "patriotismo de balcón, silencio en la agresión".

El rechazo a la guerra en Oriente Medio también se ha colado en la movilización, en la que se han podido ver antiguas pancartas con el 'No a la guerra', una consigna que también se ha podido escuchar a lo largo de la marcha, y se ha leído un manifiesto por la paz.".

En Asturias, la concentración ha llevado por lema 'Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista' y ha concluido con la lectura de un manifiesto en el que dejaban "claro que no van a dar ni un paso atrás en su lucha", además de denunciar la violencia machista y su dimensión estructural y sistemática.

Cerca de 2.000 personas, según las estimaciones de Policía Nacional, se han lanzado este mediodía a la calle en Logroño, en la manifestación convocada por la Plataforma 8M por el Día Internacional de la Mujer, en una marcha que ha clamado por la 'Memoria, Lucha e Igualdad', y por "fascismo, nunca más".

En Canarias, las dos principales movilizaciones por el 8M en el archipiélago se han celebrado en Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, con los lemas 'Feministas en resistencia contra la ofensiva patriarcal' y 'Feministas imparables: ¡tumbemos el fascismo!' respectivamente. La Plataforma Feminista 8M Tenerife ha aprovechado la manifestación para recordar a sus "hermanas" palestinas y saharauis, oponiéndose a lo que describen como "agresiones imperialistas".