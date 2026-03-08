La izquierda entona el 'No a la guerra' en el 8M y el PP clama contra los ayatolás y dictadores de Cuba o Venezuela

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), durante una manifestación convocada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, Valladolid, Castilla León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de PSOE, Sumar y Podemos, han entonado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 'No a la guerra', al tiempo que se han solidarizado con las mujeres iraníes, antes de participar en la manifestación que la Comisión 8M ha convocado en Madrid. Mientras, el PP, que ha acudido a la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid, ha clamado contra la opresión que sufren las mujeres a manos de los ayatolás o los "dictadores" de Cuba y Venezuela.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, han acudido en nombre del PSOE y el Ejecutivo a la manisfestación de la Comisión 8M en Madrid por el Día Internacional de la Mujer, donde han abanderado el lema del 'No a la guerra' recuperado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán.

"Porque el feminismo también es pacifismo y por eso alzamos la voz y decimos 'No a la guerra'. Y condenamos todas las violencias, la violencia contra la mujer aquí y en cualquier lugar del mundo", ha afirmado Saiz en declaraciones a los medios antes del inicio de la marcha, acompañada también de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

ANA REDONDO, EN VALLADOLID

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha acudido a la marcha convocada en Valladolid, ha afirmado que "la igualdad es paz" y "pacisfismo" y por eso hoy también reivindican "la paz y el no a la guerra".

"Nada de lo que ocurre a una mujer en el mundo nos puede ser ajeno", ha añadido la ministra, quien ha asegurado que por esta razón se han llevado a la manifestación, a las calles "feministas", a las mujeres de Irán que están sufriendo la violencia de la guerra, que "antes sufrían con el régimen de los ayatolás, pero ahora siguen sufriendo bajo las bombas".

También ha recordado a las afganas que están en una "cárcel" en la que todos sus derechos están "reprimidos" o a las ucranianas "que llevan cuatro años luchando contra la guerra y que no ven el final del túnel" y las mujeres "que en distintos puntos del planeta siguen sufriendo la violencia y el rechazo a sus derechos".

Mientras, ministros de Sumar asistentes a la marcha convocada por Comisión 8M han hecho un llamamiento a "todo" el movimiento feminista a "dar un paso adelante" para detener la guerra y proteger derechos del coletivo, entre otras reivindicaciones.

"Frente a la extrema derecha, pido al movimiento feminista, a todos los movimientos feministas, a toda la diversidad que tenemos de pensamirnto e intelectuales, dar un paso más. Está en nuestras manos detener la guerra y la barbarie", ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en declaraciones a los medios antes del inicio de la marcha, acompañada de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la ministra de Sanidad, Mónica García.

SOLIDARIDAD CON MUJERES EN IRÁK E IRÁN

En su intervención también ha tenido palabras de recuerdo para las mujeres de Irán y de Irak: "Las mujeres progresistas estamos aquí y sabemos muy bien que las mujeres iraquíes hoy no están mejor que antes de la guerra de Irak, están mucho peor por culpa de una guerra criminal en la que nos ha llevado el señor Aznar y todos los baluartes del Partido Popular", ha dicho para mostrar también "solidaridad absoluta con las mujeres iraníes".

Sira Rego se ha sumando al llamamiento del 'no a la guerra' y ha afirmado que el 8M debe servir también para reivindicar una cultura de paz frente al aumento de los conflictos internacionales. "Somos más las mujeres que estamos diciendo no a la guerra. Creo que es un buen momento para recordarlo este 8 de marzo. No a la guerra, no a la ley del más fuerte y no a la violencia", ha resumido.

Mónica García también se ha sumado a las críticas a la guerra. "Decimos alto y claro 'No a la guerra': somos las herederas del 'No a la guerra', somos las herederas de las abuelas de la Plaza de Mayo, somos las herederas de las madres contra la droga, somos las herederas del no pasarán, somos las herederas del 'Hermana yo sí te creo'", ha enumerado la ministra.

Además, ha lamentado que se esté "en un momento en el que se están poniendo en cuestión por parte de la ultraderecha internacional, por parte de los tecnoligarcas y por parte de los 'chalaitos' del mundo la paz internacional".

Mientras, la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero ha que España se convierta en "refugio feminista" y de paz frente al "terror de Trump". En este sentido, ha reclamado sacar a todos los militares estadounidenses de las bases de Rota y Morón. "Si Trump siembra el terror, que España sea un refugio y que también sea un refugio feminista", ha exigido Montero tras reconocer que salen "horrorizadas" por lo que está haciendo "una banda de super ricos, criminales, pederastas" llenando el mundo de "guerras" y "bombas".

Por su parte, el vicesecretario de Educación y de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha tenido palabras para las mujeres de "Venezuela, Cuba o Irán", que no "quieren estar encerradas ni bajo la satrapía de salvajes ultraortodoxos como los ayatolás o los dictadores de Cuba y Venezuela".

"Encerradas en cárceles de tela que es lo que son los burkas", ha enfatizado para añadir: "No, no hay más fe que la que cree en la libertad, no hay más fe que la que va a defender siempre a las mujeres y su lugar en este mundo".