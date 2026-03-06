El Comité de Emergencia Español se activa ante la escalada de violencia en Oriente Medio

Archivo - Comité de Emergencia urge a conseguir fondos tras el alto el fuego en Gaza: "Las necesidades son incalculables" - ALDEAS INFANTILES - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Emergencia Español ha puesto en marcha sus protocolos de actuación ante la escalada de violencia en Oriente Medio que "empeora las ya graves necesidades humanitarias de las comunidades que sufren una inseguridad prolongada, dificultades económicas y un acceso limitado a servicios esenciales como la atención sanitaria, la educación y el agua potable".

Las ONG del Comité de Emergencia Español --Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision-- continúan respondiendo a las necesidades en la región a pesar de que las operaciones de asistencia humanitaria se están viendo "gravemente afectadas" por la inseguridad, el cierre del espacio aéreo y la interrupción de la cadena de suministro", según informan en un comunicado.

Por ejemplo, la respuesta de emergencia de Acción contra el Hambre se centra en el Líbano, donde, ante la rápida propagación del conflicto y el fuerte aumento de los desplazamientos internos, la organización ha intensificado su respuesta. Hasta la fecha, ha prestado apoyo directo a 20 refugios colectivos, donde distribuye alimentos, agua potable, kits de higiene y otros suministros esenciales a las familias que han tenido que abandonar sus hogares.

Por su parte, Aldeas Infantiles SOS proporciona cuidado alternativo y apoyo a niños, niñas, jóvenes y familias en Palestina, donde atiende a un total de 200 niños que han perdido el cuidado de sus padres, muchos de ellos procedentes de Aldea Infantil SOS de Rafah, destruida por las bombas; y en el Líbano, donde ha ampliado su respuesta a la emergencia humanitaria a 3.000 familias desplazadas.

Mientras, Educo trabaja con un socio local en Beirut y otras zonas afectadas por el conflicto y tiene previsto repartir materiales de primera necesidad en las próximas horas, distribuyendo comida lista para consumir a 677 personas y kits de higiene a 81 hogares. Además, 450 niños, niñas y adolescentes participarán en actividades educativas en los próximos días.

Entreculturas ya ha comenzado a responder a la emergencia actual en Líbano junto a su organización socia en el país. En concreto, está gestionando un centro de acogida, que ya se encuentra completo (con 200 personas), y tiene previsto activar un segundo centro. Igualmente, se encuentra monitorizando la situación en Siria y Jordania.

A su vez, Médicos del Mundo mantiene equipos sobre el terreno en varios países de Oriente Medio. Especialmente, en Gaza y Cisjordania, la organización ha reforzado la atención primaria de salud, el apoyo en salud mental y la asistencia psicosocial para población afectada por la violencia y el desplazamiento. También trabaja en otros contextos de crisis prolongadas de la región como Siria, Irak y Yemen.

Igualmente, Oxfam Intermón, junto a sus organizaciones socias en la región, ya está respondiendo a las necesidades de la gente en el Líbano, trabajando con refugios colectivos para proporcionar agua, saneamiento, ropa de cama, kits de higiene y de higiene menstrual.

Además, World Vision está prestando apoyo a familias en Irak, Cisjordania, Líbano, Siria, Jordania, Turquía y Afganistán mediante asistencia alimentaria, clínicas de salud y material médico, programas de agua, saneamiento e higiene, educación, protección infantil y apoyo psicosocial. En Líbano, ya ha llegado a 5.552 personas desplazadas con comidas calientes y está adaptando su programa de apoyo con meriendas escolares para seguir llegando a los niños que se encuentran en refugios de emergencia.

Asimismo, algunos comités de emergencia del Emergency Appeals Alliance (EAA), como el de Alemania, Reino Unido, Bélgica, Irlanda, Suiza o Nueva Zelanda trabajan ya como el Comité de Emergencia Español para canalizar la ayuda y responder de forma conjunta a esta crisis humanitaria en Oriente Medio.