El concierto 'Lucha de gigantes' de Acción contra el Hambre contará este año con Malikian, el Kanka o Alice Wonder

Cartel del concierto solidario Lucha de Gigantes que se celebrará el 11 de marzo en el Teatro Real de Madrid - ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Ara Malikian, El Kanka, Ismael Serrano, Chambao, Travis Birds y Alice Wonder se han unido en el concierto solidario 'Lucha de gigantes', organizado por Acción contra el Hambre.

Así, el próximo 11 de marzo, el Teatro Real de Madrid acogerá una nueva edición de esta cita, que reúne a algunas de las voces más destacadas del panorama musical. Además de los ya confirmados, se anunciarán más próximamente. Las entradas estarán disponibles a partir de 30 euros.

Está inspirado en el legado musical de Antonio Vega y creado por Emilio Aragón para apoyar a quienes "viven sin acceso seguro a alimentos, agua o recursos básicos", explica la entidad en un comunicado.

De hecho, los fondos recaudados se destinarán íntegramente a programas humanitarios de Acción contra el Hambre, apoyando a comunidades afectadas por conflictos, crisis climáticas y emergencias alimentarias.

"En un mundo donde las crisis se multiplican, necesitamos espacios que nos recuerden que seguimos siendo capaces de unirnos por un bien común. Lucha de Gigantes es precisamente eso: un acto colectivo de esperanza", señala el director general de Acción contra el Hambre, Manuel Sánchez-Montero.