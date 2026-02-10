Belarra avisa al Gobierno de que prohibir las redes a menores de 16 años "no va a ser suficiente" y pide "más educación"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Ione Belarra, ha avisado al Gobierno de que su propuesta de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años "no va a ser suficiente".

"Para abordar un problema de este calibre, que es un problema de tamaño absolutamente descomunal, queremos poner encima de la mesa que es imprescindible educación, educación y más educación. Prohibir sin educación no va a servir absolutamente de nada", ha asegurado este martes Belarra en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

La líder de la formación morada considera que "no tiene sentido" que, por ejemplo, en España "no se esté generalizando ya la educación sexual obligatoria".

En este punto, ha apostado por impulsar una "verdadera educación" que permita formar a los niños y a las niñas y ha rechazado "todos los contenidos no solo de porno, sino de racismo, de machismo, de odio, de elitismo" que, a su juicio, se están "viendo en las redes sociales".

"Merecemos una reflexión como país sobre la necesidad de impulsar redes sociales públicas que tengan algoritmos que sean transparentes y no algoritmos al servicio de una ideología racista y machista", ha zanjado Belarra.