El Gobierno saca a licitación las pulseras antimaltrato con una inversión de 111 millones

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres ha sacado a concurso el contrato de las nuevas pulseras telemáticas para el seguimiento de maltratadores con un presupuesto de 111.100.438 euros, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 6 de marzo y el contrato tendrá una duración de tres años a contar desdesde el 6 de mayo de 2026 o de la fecha de formación del contrato, según el BOE.

La licitación del sistema de cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación a víctimas de violencia machista llega después de los fallos detectados en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras. La Fiscalía General del Estado advirtió en su memoria de 2024 de "múltiples fallos" en los dispositivos y de una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios.

Según lo adelantado por el Ministerio de Igualdad, los nuevos dispositivos de seguimiento de maltratadores se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga, una tarjeta eSIM no extraíble y estarán fabricadas con material antivandálico.

Entre las condiciones para la participación en el concurso, se exigirán a las empresas informes de solvencia técnica o profesional que deberán acreditar con trabajos realizados de igual o similar naturaleza a los que se han licitado realizados como máximo en los tres últimos años.