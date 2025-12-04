Cruz Roja Española cuenta con más de 231.000 voluntarios, un 62,23% mujeres

Cruz Roja Española cuenta con más de 231.000 voluntarios, con un perfil mayoritario de mujeres entre 30 y 50 años - CRUZ ROJA ESPAÑOLA

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española ha superado en el último año los 231.000 voluntarios, cuyo perfil mayoritario es de mujeres, según ha dado a conocer la organización en el marco del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra cada 5 de diciembre.

En concreto, aunque el perfil del voluntariado de Cruz Roja es muy variado, el porcentaje de mujeres voluntarias es de un 62,23%, de las cuales un 39% tiene entre 30 y 50 años y cuentan con estudios superiores.

Asimismo, en el año 2024, un total de 62.106 personas contactaron con la entidad para interesarse por la acción voluntaria, mientras que 32.562 se incorporaron como nuevas voluntarias de la organización

Además, en 2024, Cruz Roja atendió a cerca de 2,8 millones de personas en España, mientras que en el ámbito internacional ayudó a 7,3 millones, además de acompañar a 1,6 millones de personas en actividades comunitarias.

Toda esta labor ha sido posible, según la entidad, gracias a "la fuerza del voluntariado" que se moviliza ante las grandes emergencias, pero también en las intervenciones cotidianas del día a día y que permiten ofrecer respuestas a personas en situación de soledad no deseada, en búsqueda de empleo o sin recursos, entre otras vulnerabilidades.

Así, la organización ha puesto en valor los talentos de sus voluntarios, fortaleciendo sus capacidades y mejorando su satisfacción. "El voluntariado es nuestra fuerza, lo que nos impulsa, lo que nos permite estar cerca de las personas que más nos necesitan. Queremos que cada voluntario sea consciente y partícipe de su valor y tenga la oportunidad de crecer y aportar en aquello que más le motive", ha señalado el director de voluntariado de Cruz Roja Española, Ferrán Cobertera.

Para ello, Cruz Roja trabaja de manera continua en desplegar nuevos procesos de gestión y desarrollo de las personas voluntarias, ofreciendo actividades más especializadas y adaptadas a sus perfiles para que todas las personas voluntarias obtengan una experiencia "más satisfactoria".