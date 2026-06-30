Cruz Roja Española despliega una clínica de emergencia en Venezuela tras los terremotos

Dos sanitarios de Cruz Roja atienden a una persona. - CRUZ ROJA ESPAÑOLA

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española está desplegando una clínica de emergencia en Venezuela como respuesta tras los terremotos registrados en el país. Más de 14 expertos en gestión de catástrofes se están desplazando desde España para poner en marcha el dispositivo, que se prevé esté operativo al menos durante cuatro meses.

Así lo ha informado Cruz Roja este martes, que ha afirmado que la clínica contará con perfiles sanitarios y de apoyo psicosocial, así como con equipamiento médico con capacidad de dispensar servicios clínicos diurnos a una población de más de 30.000 personas. Entre los servicios que proporcionará se encuentran el triaje, la evaluación, los primeros auxilios, la estabilización y derivación de traumas graves y emergencias no traumáticas, la atención a traumatismos leves y emergencias no traumáticas menores.

Por otra parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) ha movilizado desde el centro logístico regional en Panamá 17 toneladas de ayuda humanitaria, entre las que se incluyen artículos de albergue, agua y saneamiento y mantas, así como equipos de apoyo para las labores de rescate y prestación de primeros auxilios. Cruz Roja Española, por su parte, está movilizando artículos y equipos adicionales para seguir respondiendo a las necesidades más urgentes de la población afectada, según ha informado en un comunicado.

Otra de las prioridades a las que está respondiendo Cruz Roja Española es la búsqueda de personas desaparecidas y el restablecimiento de contactos familiares. Con este fin, la organización ha activado un servicio para los venezolanos residentes en España que no logren contactar con sus familiares y amigos tras los terremotos, que ya ha dado respuesta a más de 2.000 personas, según las cifras ofrecidas por la ONG. El acceso a este servicio puede realizarse a través de un formulario habilitado en la página web de Cruz Roja Española o del teléfono gratuito 900 221122.

En esta línea, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cuenta con la oficina de la Agencia Central de Búsquedas, que facilita el contacto entre Sociedades Nacionales para la localización de personas desaparecidas. A través de esta central, Cruz Roja Española compartirá los datos recopilados para facilitar que las personas puedan encontrar a sus familiares. Asimismo, Cruz Roja Venezolana ha puesto a disposición de la población un servicio de búsquedas en Venezuela a través del teléfono +58 422 7994880.

Además del despliegue de la clínica de emergencia y la activación del servicio de restablecimiento de contactos familiares, Cruz Roja Española ha puesto en marcha distintos mecanismos para apoyar a la Cruz Roja Venezolana, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja.

En un primer momento, la organización movilizó a una especialista de Emergencias para apoyar en la evaluación de daños, la planificación operativa y la coordinación, así como a una especialista en Salud en emergencias, ambas integradas en el equipo de primera evaluación de la Federación Internacional.

Asimismo, se está prestando apoyo "apoyo logístico y operativo desde la delegación regional de Cruz Roja Española en las Américas, ubicada en Panamá, y desde las delegaciones de Cruz Roja Española en Panamá y Colombia, que se encuentran activadas y colaborando en los envíos de material de emergencia, logístico y de comunicaciones a Venezuela", ha detallado la organización, que ha abierto la campaña de recaudación de fondos 'Ayuda Terremoto Venezuela 2026'.