¿Cuál es el coste de la desnutrición en el mundo de mujeres y niñas?

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La desnutrición en mujeres y niñas cuesta a la economía mundial más de 1,4 billones de euros anuales en productividad y potencial perdidos, según un nuevo informe de la organización internacional de ayuda humanitaria World Vision, en el marco del Día de la Alimentación que se celebra el 16 de octubre.

El informe 'Breaking Cycle: Malnutrition's Toll on Women and Girls', que incluye una herramienta virtual para mostrar las cifras de la desnutrición, pone de relieve el impacto que la desnutrición tiene en la vida de las niñas, su educación, sus ingresos futuros y la probabilidad de que sufran violencia y estrés.

Más de 3 millones de niñas tienen pocas probabilidades de llegar a cumplir los cinco años, debido únicamente a la carencia de vitamina A y al bajo peso al nacer. Casi 16 millones de las que sobreviven a la adolescencia tienen pocas probabilidades de terminar la enseñanza secundaria.

Según consta en el informe, la inseguridad alimentaria, y la preferencia por invertir recursos económicos en los niños varones en algunos países, significa que las niñas tienen más probabilidades de padecer hambre o malnutrición que los niños, incluso en sus propias familias. La organización ha advertido de que cuando su salud o su rendimiento escolar o laboral se ven afectados por la desnutrición, las normas tradicionales de género amplifican el impacto y las niñas tienen más probabilidades de perder la vida, no terminar la escuela, ganar menos, casarse antes y tener más hijos antes.

"A menudo, cuando hablamos del hambre, la gente se imagina las hambrunas de los años ochenta", ha explicado Dana Buzducea, responsable de la Alianza para la promoción y el compromiso externo de World Vision.

"Desde la COVID-19, el impacto de la crisis económica, el cambio climático y los conflictos ha provocado un aumento alarmante del número de niños, niñas y familias que viven en condiciones similares a la hambruna o están gravemente desnutridos", ha continuado Buzducea. Por este motivo, la campaña mundial ENOUGH de World Vision se centra en abordar las causas profundas del hambre y el nuevo informe pone de relieve el "enorme coste que supone la desnutrición para las niñas en todos los países del mundo, ya que ningún país la ha acabado con ella".

En la actualidad, más de 1.000 millones de adolescentes y mujeres sufren distintas formas de desnutrición. Las mujeres y las niñas constituyen el 60% de las personas crónicamente desnutridas del mundo y son las que más sufren a causa de las perturbaciones climáticas, económicas y relacionadas con los conflictos; durante la pandemia de COVID-19, la brecha de género en la inseguridad alimentaria --diferencia entre el número de mujeres afectadas por la desnutrición, en comparación con el de hombres- pasó de 49 millones a 126, ya que la pandemia "exacerbó las desigualdades y causó estragos en la capacidad de las mujeres y las niñas para trabajar, mantenerse y acceder a alimentos nutritivos", según la organización.

"El número de personas que se acuestan con hambre y viven con los efectos a largo plazo de la desnutrición se disparó durante la pandemia y no ha disminuido. Y ello tras años de éxitos en la reducción del hambre. A las personas que no pueden alimentar a sus hijos no les queda más remedio que abandonar sus países y buscar la supervivencia en otros lugares", ha explicado Dana Buzducea.

La organización considera que si no se actúa ahora "cada año más personas se verán obligadas a emigrar, millones de niñas perderán su educación, se perderán billones de dólares en potencial económico y las madres jóvenes y sus hijos correrán un mayor riesgo de muerte". "Los que sobrevivan pagarán de por vida los costes de la desnutrición, que si no se aborda, se transmitirá a sus propios hijos en un círculo vicioso", ha advertido World Vision.