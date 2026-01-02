Fundación Madrina reparte 300 toneladas de alimentos y regalos para 1.000 niños en Madrid y viaja a Valencia por la dana

La Fundación Madrina reparte alimentos materno infantiles para niños y madres de familias vulnerables, en la Plaza de San Amaro, a 30 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Madrina encara la recta final de las fiestas navideñas y el inicio de 2026 con varias acciones solidarias que contemplan el reparto de 300 toneladas de alimentos y regalos para 1.000 niños en Madrid y el desplazamiento a Valencia para ayudar a familias afectadas por la dana de 2024.

Así, en el marco del 25 aniversario de la entidad, Madrina ha explicado en un comunicado que "para que ningún niño se quede sin el derecho a soñar" celebrarán 'La noche mágica: Reyes Magos para 1.000 niños' el próximo 5 de enero, a partir de las 11.00 horas, en su Banco del Bebé (Madrid). Se trata de su gran reparto anual de juguetes nuevos, donde entregarán regalos personalizados a menores en riesgo de exclusión.

Anteriormente, se ha celebrado la actividad 'El "milagro" de las 300 toneladas: Reparto masivo de alimentos', que contempla un esfuerzo logístico "titánico" con el reparto de cientos de toneladas de alimentos y productos de primera necesidad a familias en situación de pobreza extrema y madres solas en su Banco del Bebé en Madrid, los días 31 de diciembre y este viernes 2 de enero.

Finalmente, los días 8 y 9 de enero la fundación viajará a Valencia, ya que "tras el paso de la dana, la reconstrucción emocional y material continúa". Por ello, enviará desde Madrid un convoy especial cargado de juguetes y comida para las familias afectadas en diferentes localidades valencianas

El presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha puesto en manifiesto que repartir 300 toneladas de comida y ver la cara de 1.000 niños recibiendo un juguete es "el motor" que los mueve, pero ha señalado que no se puede dejar de lado a Valencia, ya que "la solidaridad no tiene fecha de caducidad". De este modo, espera que "ninguna familia se sienta invisible".