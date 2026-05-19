Derechos Sociales convoca ayudas para actividades para entidades del Tercer Sector por importe de 2,1 millones

AYUNTAMIENTO DE HUELVA

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Derechos Sociales ha convocadado ayudas para actividades de entidades del Tercer Sector consideradas de interés general con 2,1 millones de presupuesto, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A la convocatoria podrán presentarse Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones del Tercer Sector de Acción Social. No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades del Tercer Sector de Acción Social los organismos o entidades públicas adscritos o vinculados a una Administración Pública, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos, y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.

El plazo para la presentación de la solicitudes es de 30 días a contar desde el 20 de mayo.